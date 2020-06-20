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Эксперт рассказал, чем защищена Россия от удара США через Северный полюс
Россия надежно защищена современными комплексами противовоздушной обороны от ударов стратегической авиации США через Северный полюс, но группировку сил и... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T23:25
тор (зенитный ракетный комплекс)
игорь коротченко
арктика
зрк с-300
с-400 «триумф»
владислав шурыгин
безопасность
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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тор (зенитный ракетный комплекс), игорь коротченко, арктика, зрк с-300, с-400 «триумф», владислав шурыгин, безопасность, в мире

Эксперт рассказал, чем защищена Россия от удара США через Северный полюс

20:04 20.06.2020 (обновлено: 23:25 20.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАтомный ледокол
Атомный ледокол
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия надежно защищена современными комплексами противовоздушной обороны от ударов стратегической авиации США через Северный полюс, но группировку сил и средств надо усиливать из-за возросшей активности стран НАТО в Арктике, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя участившиеся полеты американской стратегической авиации в Арктике, сообщил газете "Известия", что США отрабатывают нанесение ударов по России именно по кратчайшему расстоянию между странами через Северный полюс.
"В этой связи Россия предпринимает меры, особенно в последние годы, по усилению группировки сил и средств противовоздушной обороны Северного флота", — сказал Коротченко РИА Новости.
По его словам, на Северном флоте сформированы дивизии с зенитно-ракетными системами С-400 и модернизированными комплексами С-300, которые развернуты на Новой Земле, в Тикси и других приарктических территориях.
Арктические комплексы ПВО Тор-М2ДТ
15 июня, 10:39Сказано в эфире
Доказал эффективность на практике. Военный эксперт о версиях "Тор-М2"В России разрабатывается водоплавающая версия комплекса ПВО "Тор-М2". Об особенностях машины и ее применении рассказал в эфире радио Sputnik член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский.
Как отметил эксперт, Северный флот в последние годы активно получает на вооружение зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2ДТ", основная группировка которых развернута на Кольском полуострове. Он добавил, что в конце 2019-го был заключен контракт на сумму 100 миллиардов рублей до 2027 года с приоритетной поставкой комплексов "Тор" в Арктический регион.
Также на арктических рубежах России находятся новые радиолокационные станции, к примеру "Небо-М", способные за сотни километров обнаруживать любые воздушные цели и выдавать целеуказание.
"С арктического направления мы защищены, но группировку сил и средств надо усиливать, потому что мы наблюдаем особую активность стран НАТО в этом регионе", — сказал Коротченко.
По его словам, российские планы по освоению Арктики и Северного морского пути вызывают резкое неприятие Вашингтона, поэтому схемы воздушной войны с Россией будут совершенствоваться, и нам, следовательно, необходимо улучшать защиту.
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16 мая, 16:09
"Немного поправить госдеп". Военный эксперт об "арктических" тревогах США
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Тор (зенитный ракетный комплекс)Игорь КоротченкоАрктикаЗРК С-300С-400 «Триумф»Владислав ШурыгинБезопасностьВ мире
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