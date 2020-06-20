Эксперт рассказал, чем защищена Россия от удара США через Северный полюс

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия надежно защищена современными комплексами противовоздушной обороны от ударов стратегической авиации США через Северный полюс, но группировку сил и средств надо усиливать из-за возросшей активности стран НАТО в Арктике, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Россия надежно защищена современными комплексами противовоздушной обороны от ударов стратегической авиации США через Северный полюс, но группировку сил и средств надо усиливать из-за возросшей активности стран НАТО в Арктике, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин , комментируя участившиеся полеты американской стратегической авиации в Арктике, сообщил газете "Известия", что США отрабатывают нанесение ударов по России именно по кратчайшему расстоянию между странами через Северный полюс.

"В этой связи Россия предпринимает меры, особенно в последние годы, по усилению группировки сил и средств противовоздушной обороны Северного флота", — сказал Коротченко РИА Новости.

По его словам, на Северном флоте сформированы дивизии с зенитно-ракетными системами С-400 и модернизированными комплексами С-300 , которые развернуты на Новой Земле, в Тикси и других приарктических территориях.

Как отметил эксперт, Северный флот в последние годы активно получает на вооружение зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2ДТ" , основная группировка которых развернута на Кольском полуострове. Он добавил, что в конце 2019-го был заключен контракт на сумму 100 миллиардов рублей до 2027 года с приоритетной поставкой комплексов "Тор" в Арктический регион.

Также на арктических рубежах России находятся новые радиолокационные станции, к примеру "Небо-М", способные за сотни километров обнаруживать любые воздушные цели и выдавать целеуказание.

"С арктического направления мы защищены, но группировку сил и средств надо усиливать, потому что мы наблюдаем особую активность стран НАТО в этом регионе", — сказал Коротченко.