Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573242195.html
В США прекратили испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19
Национальные институты здравоохранения США (NIH) решили прекратить клинические испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства против коронавируса, говорится в РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T20:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
дональд трамп
воз
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_452224bba28a9374a4971b24ea24493b.jpg
https://ria.ru/20200617/1573087704.html
https://ria.ru/20200604/1572434661.html
1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_452224bba28a9374a4971b24ea24493b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_23:0:2754:2048_1400x0_80_0_0_39812c60b8cd7f9d7d42aab80abe22b8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_512:0:2081:1569_1400x0_80_0_0_8e464a9e2b8bd47c6a546757100acd25.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, воз, сша, в мире

В США прекратили испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19

19:55 20.06.2020 (обновлено: 20:08 20.06.2020)
5031
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Национальные институты здравоохранения США (NIH) решили прекратить клинические испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства против коронавируса, говорится в заявлении ведомства.
"Национальные институты здравоохранения остановили клинические испытания для оценки безопасности и эффективности гидроксихлорохина при лечении взрослых, госпитализированных с коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19)", - говорится в заявлении на сайте NIH.
Отмечается, что совет по мониторингу данных и безопасности (DSMB) пришел к выводу о том, что, хотя препарат не наносит вреда, "крайне маловероятно, что он принесет пользу госпитализированным пациентам с COVID-19".
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду приняла решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства против коронавируса. Эксперт ВОЗ отметила, что решение было основано на трех параметрах, в том числе собственных данных ВОЗ о лекарстве и результатах тестов, проведенных в Великобритании.
Здание Всемирной организации здравоохранения в Женеве
17 июня, 19:49Распространение нового коронавируса
ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19
Американский медицинский регулятор FDA 15 июня также убрал препараты хлорохин и гидроксихлорохин из списка разрешенных для лечения COVID-19.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что принимает гидроксихлорохин в качестве профилактики от коронавируса. Однако ряд исследований не нашли пользы от применения этого препарата. Трамп критиковал результаты этих исследований.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент США Дональд Трамп
4 июня, 03:27Распространение нового коронавируса
Врач рассказал, как Трамп прошел профилактику COVID-19 гидроксихлорохином
2201010
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампВОЗСШАВ мире
Рекомендуем
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
В четырех штатах США выявили рекордное число новых случаев COVID-19
Атомный ледокол
Эксперт рассказал, чем защищена Россия от удара США через Северный полюс
Связки бананов
Смертельно опасно: названы продукты, которые нельзя есть с бананами
Двухметровая статуя Владимира Ленина установлена в городе Гельзенкирхен по инициативе Максистско-ленинской партии Германии
В Германии появился памятник Ленину
Виктор Бабарико
Бабарико предъявлено обвинение
Портфель чиновника
Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Подтопленный подземный переход в районе Варшавского шоссе
Мосводосток назвал причину подтопления на Варшавском шоссе
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Россия давно просчитала последствия выхода США из ДСНВ-3, заявил посол
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посол России сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
В Греции за сутки выявили 19 заболевших COVID-19
Президент США Дональд Трамп после окончания брифинга
Болтон должен "заплатить высокую цену" за публикацию книги, заявил Трамп
Девушка загорает в парке
Названы регионы с экстремальной жарой
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
В Таджикистане число больных COVID-19 достигло 5399 человек
Федор Добронравов в роли Джони Эйнсворта в спектаклеСпасатель
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Солнечное затмение
Россияне увидят редкое солнечное затмение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10СМИ: на митинге Трампа не соблюдали рекомендации по борьбе с COVID-19
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
Лента новостейМолния