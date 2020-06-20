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Распространение нового коронавируса
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В Греции за сутки выявили 19 заболевших COVID-19
В Греции за последние сутки выявлены 19 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3256 случаев COVID-19, сообщила Национальная... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T19:55
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, греция, в мире

В Греции за сутки выявили 19 заболевших COVID-19

19:55 20.06.2020
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© РИА Новости / Костис НтантамисСотрудник коммунальной службы в Афинах
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
АФИНЫ, 20 июн - РИА Новости. В Греции за последние сутки выявлены 19 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3256 случаев COVID-19, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения в субботу.
За последние сутки один человек умер от коронавируса. Всего в Греции от COVID-19 скончались 190 человек, говорится в бюллетене.
В отделениях интенсивной терапии интубированы девять человек. В связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны 117 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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