https://ria.ru/20200620/1573242160.html
В Греции за сутки выявили 19 заболевших COVID-19
В Греции за последние сутки выявлены 19 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3256 случаев COVID-19, сообщила Национальная... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T19:55
2020-06-20T19:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
греция
в мире
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569910793_0:97:3144:1866_1400x0_80_0_0_17aad5b0b06e9b4eff230810d356b73b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, греция, в мире