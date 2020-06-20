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Мосводосток назвал причину подтопления на Варшавском шоссе
Мосводосток назвал причиной подтопления на Варшавском шоссе обильные осадки и перегрузку водосточных сетей, сообщила РИА Новости пресс-служба Мосводостока. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T19:41
михаил леус
москва
общество
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2020
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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михаил леус, москва, общество

Мосводосток назвал причину подтопления на Варшавском шоссе

19:41 20.06.2020
2000
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПодтопленный подземный переход в районе Варшавского шоссе
Подтопленный подземный переход в районе Варшавского шоссе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мосводосток назвал причиной подтопления на Варшавском шоссе обильные осадки и перегрузку водосточных сетей, сообщила РИА Новости пресс-служба Мосводостока.
"В настоящее время бригадами ГУП "Мосводосток" оперативно проводятся работы по пропуску воды, открыты водоприемные решетки. Скопление воды произошло в связи с выпадением сверхнормативных осадков и перегрузкой водосточных сетей", - рассказали в пресс-службе.
Ранее столичный Центр организации дорожного движения сообщил о том, что движение на Варшавском шоссе в Москве затруднено на несколько километров из-за того, что часть дороги затопило дождем.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в субботу в Москве ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные дожди с градом.
Дерево, упавшее из-за сильного ветра
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5825912
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