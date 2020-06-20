https://ria.ru/20200620/1573241894.html
Мосводосток назвал причину подтопления на Варшавском шоссе
Мосводосток назвал причиной подтопления на Варшавском шоссе обильные осадки и перегрузку водосточных сетей, сообщила РИА Новости пресс-служба Мосводостока. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T19:41
2020-06-20T19:41
михаил леус
москва
общество
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https://ria.ru/20200620/1573241819.html
3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, москва, общество