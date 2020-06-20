Мосводосток назвал причину подтопления на Варшавском шоссе

"В настоящее время бригадами ГУП "Мосводосток" оперативно проводятся работы по пропуску воды, открыты водоприемные решетки. Скопление воды произошло в связи с выпадением сверхнормативных осадков и перегрузкой водосточных сетей", - рассказали в пресс-службе.