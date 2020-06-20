https://ria.ru/20200620/1573241819.html
В Москве из-за сильного ветра упали десять деревьев
Десять деревьев упало в Москве из-за сильного ветра, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T19:39
2020-06-20T19:42
петр бирюков
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200620/1573240366.html
Недиман Непетрович
А в подтоплениях виноватая листва! А не халатность коммунальных служб, регулярно не чистящих канализацию
40
Иван Чугайнов
Ужас какой, 10 деревьев упало в мегаполисе
35
5
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/38424/84/384248430_0:150:1600:1050_1400x0_80_0_0_af6478a07ccbf9b3e4496486b63aa2d7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, происшествия