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В Москве из-за сильного ветра упали десять деревьев
Десять деревьев упало в Москве из-за сильного ветра, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T19:42
петр бирюков
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200620/1573240366.html
А в подтоплениях виноватая листва! А не халатность коммунальных служб, регулярно не чистящих канализацию
40
Ужас какой, 10 деревьев упало в мегаполисе
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5
москва
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/38424/84/384248430_0:150:1600:1050_1400x0_80_0_0_af6478a07ccbf9b3e4496486b63aa2d7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр бирюков, москва, происшествия

В Москве из-за сильного ветра упали десять деревьев

19:39 20.06.2020 (обновлено: 19:42 20.06.2020)
4152
© РИА Новости / Светлана КаражасДерево, упавшее из-за сильного ветра
Дерево, упавшее из-за сильного ветра
© РИА Новости / Светлана Каражас
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Десять деревьев упало в Москве из-за сильного ветра, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"По данным на 18.00, из-за сильного ветра упали 10 деревьев", - сказал Бирюков.
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41303436
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Петр БирюковМоскваПроисшествия
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А в подтоплениях виноватая листва! А не халатность коммунальных служб, регулярно не чистящих канализацию
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Недиман Непетрович
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