Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200620/1573241673.html
В Германии появился памятник Ленину
Двухметровая статуя революционера Владимира Ленина установлена в городе Гельзенкирхен по инициативе Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ), это произошло, РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-21T01:50
хдс/хсс
владимир ленин (владимир ульянов)
ангела меркель
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573240123_0:0:1499:843_1400x0_80_0_0_050e08235d25d2ca334019f90e22acfa.jpg
https://ria.ru/20180306/1515864734.html
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573240123_0:0:1499:843_1400x0_80_0_0_050e08235d25d2ca334019f90e22acfa.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573240123_0:0:1499:1125_1400x0_80_0_0_1366fa76b843901c22586cda8914f223.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573240123_0:0:1395:1395_1400x0_80_0_0_0896f3c4f1c06804ac6cac4583c7c4e6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хдс/хсс, владимир ленин (владимир ульянов), ангела меркель, германия, в мире

В Германии появился памятник Ленину

19:35 20.06.2020 (обновлено: 01:50 21.06.2020)
0
© Фото предоставлено организаторамиДвухметровая статуя Владимира Ленина установлена в городе Гельзенкирхен по инициативе Максистско-ленинской партии Германии
Двухметровая статуя Владимира Ленина установлена в городе Гельзенкирхен по инициативе Максистско-ленинской партии Германии
© Фото предоставлено организаторами
БЕРЛИН, 20 июн — РИА Новости. Двухметровая статуя революционера Владимира Ленина установлена в городе Гельзенкирхен по инициативе Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ), это произошло, несмотря на противодействие правых радикалов, городской администрации и партии Христианско-демократический союз, куда входит канцлер Ангела Меркель, сообщил РИА Новости по телефону официальный представитель партии Петер Вайспфенинг.
"Статуя была отлита в Чехословакии в 1957 году, это был первый отдельно стоящий памятник Ленину в Чехословакии. Мы приобрели ее по ebay у продавца из Австрии — после "бархатной революции" она оказалась там. Мы решили приобрести ее и установить, потому что в Западной Германии не было до сих пор ни одного бюста или статуи Ленина", — рассказал Вайспфенинг.
По словам представителя МЛПГ, речь идет о чугунной статуе высотой два метра 15 сантиметров, она стоит на постаменте, который украшен табличкой с информацией о Ленине. Решение поставить памятник вызвало изначально протест у городской администрации, правых партий, а также центристско-консервативного ХДС — одной из крупнейших партий ФРГ.
"Сначала городская администрация заявила, что памятник нельзя установить из-за <...> закона об охране памятников, поскольку фасад здания, которое принадлежит нам и которое стоит примерно в 30 метрах от статуи, охраняется государством как исторический памятник. С подобной позицией, по нашей информации, выступал сам бургомистр, однако мы обратились в суд, который заявил, что статуя, конечно же, может быть установлена", — рассказал Вайспфенинг.
© Фото предоставлено организаторамиДвухметровая статуя Владимира Ленина установлена в городе Гельзенкирхен по инициативе Максистско-ленинской партии Германии
Двухметровая статуя Владимира Ленина установлена в городе Гельзенкирхен по инициативе Максистско-ленинской партии Германии
© Фото предоставлено организаторами
Двухметровая статуя Владимира Ленина установлена в городе Гельзенкирхен по инициативе Максистско-ленинской партии Германии
Тогда городская администрация подала жалобу в Высший административный суд земли Северный Рейн — Вестфалия, который повторно отклонил иск властей.
"После этого в ХДС составили онлайн-петицию против установки памятника, которую подписали по всей стране в течение многих месяцев целых 204 человека. После этого петиция была снята с публикации. Многие профашистские организации также выступают против Ленина, сегодня они провели акцию протеста в Гельзенкирхене. Однако население в значительной степени поддерживает идею памятника", — рассказал Вайспфенинг.
Он добавил, что марксисты-ленинцы провели онлайн-опрос по теме установки статуи в городе, и 68% его участников высказались за это.
Касаясь оценки личности и деятельности Ленина, Вайспфенинг добавил, что в партии знакомы с последними публикациями, которые касаются истории революции 1917 года в России и последовавшей за ней Гражданской войны, жертвами которой стали миллионы человек, однако "нельзя в этом обвинять одного только Ленина". Кроме того, памятник Ленину должен стать "контрапунктом на фоне многочисленных статуй героям Первой и Второй мировых войн на западе Германии", которые носили империалистический и захватнический характер, добавил он.
В Индии неизвестные с помощью бульдозера снесли статую Ленину
6 марта 2018, 15:52
В Индии толпа снесла памятник Ленину
000000
Обсудить 0
ХДС/ХССВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Ангела МеркельГерманияВ мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала