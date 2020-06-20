https://ria.ru/20200620/1573241385.html
Два человека пострадали от удара молнии в московском парке "Коломенское"
Два человека пострадали от удара молнии в парке "Коломенское " в Москве, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T19:27
2020-06-20T19:27
петр бирюков
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200620/1573240366.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570038227_0:0:3188:1793_1400x0_80_0_0_846644364282a9b9c467413b5744d64d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, происшествия