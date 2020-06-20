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Два человека пострадали от удара молнии в московском парке "Коломенское"
Два человека пострадали от удара молнии в парке "Коломенское " в Москве, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T19:27
петр бирюков
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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петр бирюков, москва, происшествия

Два человека пострадали от удара молнии в московском парке "Коломенское"

19:27 20.06.2020
2148
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМашина скорой помощи на одной из улиц Москвы
Машина скорой помощи на одной из улиц Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Два человека пострадали от удара молнии в парке "Коломенское " в Москве, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ранее на Москву обрушились дожди с грозами и молниями.
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"Во время грозы в парке "Коломенское" от удара молнии пострадали два человека, их состояние оценивается как удовлетворительное", - сказал Бирюков.
202920
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Петр БирюковМоскваПроисшествия
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