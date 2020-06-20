Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200620/1573240792.html
Подготовка встречи Россия-США в Вене практически завершена, сообщил посол
Подготовка к встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли по стратегической... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T19:14
россия
анатолий антонов
сергей рябков
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569106780_0:80:2048:1232_1400x0_80_0_0_93e5c4c22fe5ee35a8a6b8505fb032e1.jpg
https://ria.ru/20200620/1573240078.html
https://ria.ru/20200620/1573240944.html
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569106780_0:80:2048:1232_1400x0_80_0_0_93e5c4c22fe5ee35a8a6b8505fb032e1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569106780_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_92da3b6d01aad48620bb4cb303394343.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569106780_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_86252faf365b76048b2f3cb245d823f9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анатолий антонов, сергей рябков, сша, в мире

Подготовка встречи Россия-США в Вене практически завершена, сообщил посол

19:09 20.06.2020 (обновлено: 19:14 20.06.2020)
647
© РИА Новости / Алексей АгарышевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Алексей Агарышев
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подготовка к встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли по стратегической стабильности в Вене практически завершена, заявил в онлайн-интервью посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Хотел бы подтвердить, что подготовительная работа в Вене практически завершена. Мы благодарны австрийским коллегам за гостеприимство. Созданы все условия для плодотворной беседы", - сказал Антонов.
По его словам, делегации России и США будут межведомственными. "В центре внимания - проблематика контроля над вооружениями, или может быть даже шире - проблематика стратегической стабильности", - сказал Антонов.
Дипломат отметил, что у России накопились вопросы к американским партнерам относительно их планов и действий по изменению архитектуры стратегической безопасности. "Нас не могут не беспокоить выход США из договоров по ПРО, ДРСМД, планов в отношении ДОН (Договора по открытому небу). Много разговоров идёт здесь относительно перспектив отзыва американцами своей подписи под договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, американские военные планы откровенно направленные на сдерживание России и Китая", - отметил он.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Вчера, 18:40
Посол России сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне
"Нам предлагается концепция соперничества великих держав. По сути речь идёт о гонке вооружений. Мы хотели бы избежать такого развития событий", - подчеркнул Антонов.
Ранее госдеп сообщил, что спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли проведет переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым 22-23 июня. Кроме того, госдеп отметил, что Соединенные Штаты направили открытое приглашение КНР присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Вчера, 19:13
Российский посол назвал одну из главных тем встречи в Вене
801000
Обсудить 0
РоссияАнатолий АнтоновСергей РябковСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп после окончания брифинга
Болтон должен "заплатить высокую цену" за публикацию книги, заявил Трамп
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Российский посол назвал одну из главных тем встречи в Вене
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Россия на встрече в Вене поднимет вопрос о недопущении гонки вооружений
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посол России сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Россия давно просчитала последствия выхода США из ДСНВ-3, заявил посол
Связки бананов
Смертельно опасно: названы продукты, которые нельзя есть с бананами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой
Атомный ледокол
Эксперт рассказал, чем защищена Россия от удара США через Северный полюс
Двухметровая статуя Владимира Ленина установлена в городе Гельзенкирхен по инициативе Максистско-ленинской партии Германии
В Германии появился памятник Ленину
Машина скорой помощи на одной из улиц Москвы
Два человека пострадали от удара молнии в московском парке "Коломенское"
Автомобиль полиции в Киеве
На Украине задержали бывшего военного, планировавшего теракты в Донбассе
Подтопленный подземный переход в районе Варшавского шоссе
Мосводосток назвал причину подтопления на Варшавском шоссе
Федор Добронравов в роли Джони Эйнсворта в спектаклеСпасатель
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Портфель чиновника
Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10СМИ: на митинге Трампа не соблюдали рекомендации по борьбе с COVID-19
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
Лента новостейМолния