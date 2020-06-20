Подготовка встречи Россия-США в Вене практически завершена, сообщил посол

"Хотел бы подтвердить, что подготовительная работа в Вене практически завершена. Мы благодарны австрийским коллегам за гостеприимство. Созданы все условия для плодотворной беседы", - сказал Антонов.

По его словам, делегации России и США будут межведомственными. "В центре внимания - проблематика контроля над вооружениями, или может быть даже шире - проблематика стратегической стабильности", - сказал Антонов.

Дипломат отметил, что у России накопились вопросы к американским партнерам относительно их планов и действий по изменению архитектуры стратегической безопасности. "Нас не могут не беспокоить выход США из договоров по ПРО, ДРСМД, планов в отношении ДОН (Договора по открытому небу). Много разговоров идёт здесь относительно перспектив отзыва американцами своей подписи под договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, американские военные планы откровенно направленные на сдерживание России и Китая", - отметил он.

"Нам предлагается концепция соперничества великих держав. По сути речь идёт о гонке вооружений. Мы хотели бы избежать такого развития событий", - подчеркнул Антонов.