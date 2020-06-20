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Болтон должен "заплатить высокую цену" за публикацию книги, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в субботу вновь обвинил своего экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона в нарушении закона и заявил, что тот должен... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T19:48
джон болтон
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сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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джон болтон, дональд трамп, сша, в мире

Болтон должен "заплатить высокую цену" за публикацию книги, заявил Трамп

19:06 20.06.2020 (обновлено: 19:48 20.06.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп после окончания брифинга
Президент США Дональд Трамп после окончания брифинга
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу вновь обвинил своего экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона в нарушении закона и заявил, что тот должен "заплатить высокую цену".
"Все ясно и просто: Джон Болтон, который был совсем на обочине, когда я подобрал его и дал ему шанс, нарушил закон, разгласив секретную информацию (в большом объеме). Он должен заплатить высокую цену за это, как и другие до него. Это никогда не должно повториться!" – написал он в Twitter.
Так Трамп отреагировал на решение суда, который в субботу не принял доводы Белого дома против выпуска книги Болтона. Официальный выход намечен на 23 июня, она уже распространена по магазинам.
При этом судья согласился с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями, отдав ее в печать, и признал, что он вполне мог разгласить секретную информацию. По мнению суда, теперь Болтон либо получит известность и деньги, если в книге нет секретной информации, либо попадет под уголовное преследование, если она там есть.
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"Большая победа в суде над Болтоном. Очевидно, что когда книга уже разослана и утекла многим людям и СМИ, высокоуважаемый судья ничего не может сделать, чтобы остановить это. Но какие были сделаны сильные и мощные заявления и постановления про деньги и нарушение тайны", - написал потом Трамп в очередном твите.
"Он (Болтон) любит скидывать бомбы на людей и убивать их. Теперь бомбы будут сброшены на него!" – добавил президент США.
Администрация Трампа утверждает, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал содержание с властями. Болтон говорит, что никаких секретных сведений в книге нет, а Белый дом требовал от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе. Издательство заявляет, что книга уже отпечатана и разошлась, хотя и не поступила в продажу, так что приостановить публикацию де-факто нельзя. Накануне судебного слушания ряд изданий опубликовали пространные пассажи из книги, которые содержат резкую критику Трампа.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. 29 августа 2019
Вчера, 18:11
Пустить в продажу. Суд разрешил публикацию книги Болтона
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Джон БолтонДональд ТрампСШАВ мире
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