Болтон должен "заплатить высокую цену" за публикацию книги, заявил Трамп

"Все ясно и просто: Джон Болтон, который был совсем на обочине, когда я подобрал его и дал ему шанс, нарушил закон, разгласив секретную информацию (в большом объеме). Он должен заплатить высокую цену за это, как и другие до него. Это никогда не должно повториться!" – написал он в Twitter

Так Трамп отреагировал на решение суда, который в субботу не принял доводы Белого дома против выпуска книги Болтона. Официальный выход намечен на 23 июня, она уже распространена по магазинам.

При этом судья согласился с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями, отдав ее в печать, и признал, что он вполне мог разгласить секретную информацию. По мнению суда, теперь Болтон либо получит известность и деньги, если в книге нет секретной информации, либо попадет под уголовное преследование, если она там есть.

"Большая победа в суде над Болтоном. Очевидно, что когда книга уже разослана и утекла многим людям и СМИ, высокоуважаемый судья ничего не может сделать, чтобы остановить это. Но какие были сделаны сильные и мощные заявления и постановления про деньги и нарушение тайны", - написал потом Трамп в очередном твите.

"Он (Болтон) любит скидывать бомбы на людей и убивать их. Теперь бомбы будут сброшены на него!" – добавил президент США.