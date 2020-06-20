Власти Москвы назвали причину подтоплений в городе

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Причиной подтоплений в Москве стала листва, застрявшая в канализации и препятствовавшая стоку воды, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Причиной подтоплений в Москве стала листва, застрявшая в канализации и препятствовавшая стоку воды, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

По его словам, в городе зафиксированы несколько локальных подтоплений.

"Из-за сильного ливня в короткий промежуток времени выпало большое количество осадков, в отдельных районах, особенно на юге, - до 70% от месячной нормы. Кроме того, сильный ветер повалил деревья, их листва и ветки попали в ливневую канализацию и препятствовали стоку воды, это и стало причиной возникновения подтоплений", - сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что городские коммунальные службы оперативно справились с последствиями сильного ливня и грозы в столице. В районы, где были подтопления, незамедлительно прибыли аварийные бригады, которые с помощью специального оборудования откачали воду, а также демонтировали решетки с водоприемных колодцев, которые осуществляют пропуск воды. Подтопления были оперативно ликвидированы.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что синоптики заранее предупреждали о непогоде в столичном регионе, поэтому все городские службы перевели в режим повышенной готовности, а горожанам разослали СМС-сообщения с оповещением.

"Согласно прогнозам, неблагоприятные погодные условия будут сохраняться в столице до конца дня, поэтому жителям следует быть внимательнее на улице, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от ливня и грозы под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - рассказал заместитель мэра.

Он отметил, что аварийные бригады все еще находятся в режиме повышенной готовности. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередачи, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей.

По словам Бирюкова, в результате непогоды в городе упали десять деревьев.

Мосводосток, в свою очередь, назвал причиной подтопления на Варшавском шоссе обильные осадки и перегрузку водосточных сетей, сообщили РИА Новости в пресс-службе. Представитель Мосводостока подчеркнул, что сейчас оперативно проводятся работы по пропуску воды, открыты водоприемные решетки.

Ранее столичный Центр организации дорожного движения сообщил, что движение на Варшавском шоссе в Москве затруднено на несколько километров из-за того, что часть дороги затопило дождем. Кроме того, сообщалось о подтоплениях дорог в разных частях Москвы. В частности на Мичуринском проспекте и Проектируемом проезде №2309 (Хамовники), на проспекте Вернадского, владение 76, и улице Покрышкина , 1 к 1, а также на Никулинской улице.