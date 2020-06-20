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Мурманская область
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В Мурманской области отменяют карантин для въезжающих
Власти Мурманской области приняли решение о дальнейшем смягчении режима ограничений по коронавирусу: с понедельника разрешено открыть небольшие магазины... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T18:48
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В Мурманской области отменяют карантин для въезжающих

18:48 20.06.2020
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© РИА Новости / Павел ЛьвовВид на город Мурманск
Вид на город Мурманск
© РИА Новости / Павел Львов
МУРМАНСК, 20 июн – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение о дальнейшем смягчении режима ограничений по коронавирусу: с понедельника разрешено открыть небольшие магазины непродовольственных товаров, фитнес-центры с половинной загрузкой в крупных городах региона, а также отменен двухнедельный карантин для въезжающих на территорию региона, сообщил на брифинге в субботу губернатор Андрей Чибис.
Он рассказал, что Мурманская область переходит к очередному этапу смягчения ограничений с учетом стабилизации ситуации по коронавирусу, преодолены проблемы с очагами в Апатитах и Кировске, Белокаменке, достаточно мощностей медицинских учреждений, в том числе наличие резервного госпиталя.
"Мы приняли решение о том, что в Апатитах и Кировске снимается режим карантина, снимается запрет на выезд. Сохраняется режим ограниченного въезда. Там открываются магазины непродовольственных товаров площадью до 400 метров и фитнес-залы с загрузкой до 50%", - сказал Чибис.
Та же ситуация в Мурманске, Мончегорске, Североморске – откроются фитнес-центры с загрузкой до 50%, а также непродовольственные магазины площадью до 400 метров. Эти послабления начинают действовать с понедельника.
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"Мы с понедельника снимаем обязательную двухнедельную изоляцию для въезжающих и обязательное прохождение тестирование для въезжающих за исключением организованных групп вахтовиков и тех, кто едет работать на работодателя. Но для просто въезжающих на территорию Мурманской области ограничения снимаются", - отметил Чибис.
Кроме того, власти приняли решение об отмене однократности получения поддержки на выплату зарплаты для 5 человек в малом и среднем бизнесе, чтобы у работодателей была возможность выплатить зарплаты за июнь.
Мурманские власти решили не отменять парад 24 июня и не ограничивать присутствие зрителей. "Никаких решений об отмене не принято, парады пройдут без нормативных ограничений присутствия зрителей, с рекомендацией и возможностью посмотреть парад дома", - добавил Чибис.
Всего в Мурманской области коронавирусом заразились 4346 человек, более половины из них – на территории вахтового городка в Белокаменке, где очаг ликвидирован. В Мурманске, где наблюдается сейчас наибольший прирост, 1100 заразившихся.

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