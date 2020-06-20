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Все крупные подтопления на московских дорогах устранили
Все большие подтопления проезжих частей, которые влияют на дорожное движения в Москве, устранили, сообщает столичный Центр организации дорожного движения в... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T18:43
михаил леус
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
михаил леус, москва, общество

Все крупные подтопления на московских дорогах устранили

18:43 20.06.2020
567
© РИА Новости / Владимир КостюковАвтомобиль движется по Красногвардейскому бульвару после дождя в Москве
Автомобиль движется по Красногвардейскому бульвару после дождя в Москве
© РИА Новости / Владимир Костюков
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Все большие подтопления проезжих частей, которые влияют на дорожное движения в Москве, устранили, сообщает столичный Центр организации дорожного движения в Twitter.
Ранее ЦОДД предупреждал о нескольких подтоплениях проезжих частей в столице.
"Все крупные подтопления, влияющие на дорожное движение, устранены, но будьте аккуратны, если собираетесь в дорогу", - говорится в сообщении.
Также ЦОДД напомнил, что экстренное предупреждение о дожде действует до конца субботы.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус ранее сообщил РИА Новости, что в субботу в Москве ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные дожди с градом.
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300113
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Михаил ЛеусМоскваОбщество
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