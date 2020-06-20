https://ria.ru/20200620/1573240078.html
Посол России сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Госдепартаменте заинтересовались предложением Москвы относительно саммита "ядерной пятерки", которое было... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T18:40
2020-06-21T05:10
россия
анатолий антонов
москва
сша
в мире
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https://ria.ru/20200620/1573239790.html
https://ria.ru/20200618/1573153808.html
Гакс Хосов
Лучше бы он написал статью, почему китай без ресурсов ушел от нас вперед лет на 50 и до каких пор народ будут на пошлинах обирать, навезли бы все давно из штатов тачек нормальных за недорого.
621
freizdorf
Западу нужна гонка вооружений, так как это двигатель их финансового прогресса . Они и дальше будут нагнетать и вооружать как себя так и своих сателлитов , зарабатывая на этом триллионы .
138
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сша
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, анатолий антонов, москва, сша, в мире
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Госдепартаменте заинтересовались предложением Москвы относительно саммита "ядерной пятерки", которое было изложено президентом Владимиром Путиным в его статье, приуроченной к 75-летию окончания Второй мировой войны.
По его словам, посольство подключилось к тиражированию статьи: ее направили в Госдеп, ведущие неправительственные организации, посольства стран Западной Европы и СНГ.
"Публикация вызвала значительный интерес", — сказал Антонов в онлайн-интервью.
"Многие коллеги говорят, и я вчера разговаривал с одним из руководителей Госдепартамента, что нужно время, чтобы вчитаться, вдуматься в тезисы российского президента и посмотреть, как можно использовать предлагаемые подходы в современной жизни. К слову, моих собеседников особо заинтересовали разъяснения Путина касательно предстоящего саммита постоянных членов Совета Безопасности", — добавил посол.
Дипломат отметил, что у России накопились вопросы к Соединенным Штатам касательно их планов и шагов по изменению архитектуры стратегической безопасности. Он подчеркнул, что Москву не может не беспокоить выход США из договоров по ПРО, РСМД и открытому небу.
"Много разговоров идет здесь относительно перспектив отзыва американцами своей подписи под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, американские военные планы откровенно направлены на сдерживание России и Китая", — добавил он.
"Нам предлагается концепция соперничества великих держав. По сути, речь идет о гонке вооружений. Мы хотели бы избежать такого развития событий", — подчеркнул Антонов.
Сайт Кремля и "Российская газета" в пятницу опубликовали статью президента России под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". В публикации, в частности, говорится, что саммит "ядерной пятерки" СБ ООН был бы полезен для обсуждения многих важнейших мировых вопросов и что другие страны поддержали инициативу Москвы о такой встрече. Путин уверен, что такая встреча поможет найти ответы на современные вызовы и угрозы.