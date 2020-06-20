Посол России сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Госдепартаменте заинтересовались предложением Москвы относительно саммита "ядерной пятерки", которое было изложено президентом Владимиром Путиным в его статье, приуроченной к 75-летию окончания Второй мировой войны.

По его словам, посольство подключилось к тиражированию статьи: ее направили в Госдеп, ведущие неправительственные организации, посольства стран Западной Европы и СНГ.

"Публикация вызвала значительный интерес", — сказал Антонов в онлайн-интервью.

"Многие коллеги говорят, и я вчера разговаривал с одним из руководителей Госдепартамента, что нужно время, чтобы вчитаться, вдуматься в тезисы российского президента и посмотреть, как можно использовать предлагаемые подходы в современной жизни. К слову, моих собеседников особо заинтересовали разъяснения Путина касательно предстоящего саммита постоянных членов Совета Безопасности", — добавил посол.

Дипломат отметил, что у России накопились вопросы к Соединенным Штатам касательно их планов и шагов по изменению архитектуры стратегической безопасности. Он подчеркнул, что Москву не может не беспокоить выход США из договоров по ПРО, РСМД и открытому небу.

"Много разговоров идет здесь относительно перспектив отзыва американцами своей подписи под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, американские военные планы откровенно направлены на сдерживание России и Китая", — добавил он.

"Нам предлагается концепция соперничества великих держав. По сути, речь идет о гонке вооружений. Мы хотели бы избежать такого развития событий", — подчеркнул Антонов.