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Посол России сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Госдепартаменте заинтересовались предложением Москвы относительно саммита "ядерной пятерки", которое было... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-21T05:10
россия
анатолий антонов
москва
сша
в мире
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https://ria.ru/20200620/1573239790.html
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Лучше бы он написал статью, почему китай без ресурсов ушел от нас вперед лет на 50 и до каких пор народ будут на пошлинах обирать, навезли бы все давно из штатов тачек нормальных за недорого.
621
Западу нужна гонка вооружений, так как это двигатель их финансового прогресса . Они и дальше будут нагнетать и вооружать как себя так и своих сателлитов , зарабатывая на этом триллионы .
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москва
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573241261_107:595:2689:2048_1400x0_80_0_0_220a795c0d2f433cf852fb5cd74420c2.jpg
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РИА Новости
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россия, анатолий антонов, москва, сша, в мире

Посол России сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне

18:40 20.06.2020 (обновлено: 05:10 21.06.2020)
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© AFP 2020 / Daniel SlimЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AFP 2020 / Daniel Slim
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Госдепартаменте заинтересовались предложением Москвы относительно саммита "ядерной пятерки", которое было изложено президентом Владимиром Путиным в его статье, приуроченной к 75-летию окончания Второй мировой войны.
По его словам, посольство подключилось к тиражированию статьи: ее направили в Госдеп, ведущие неправительственные организации, посольства стран Западной Европы и СНГ.
"Публикация вызвала значительный интерес", — сказал Антонов в онлайн-интервью.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 18:3275 лет Великой Победы
Песков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой
"Многие коллеги говорят, и я вчера разговаривал с одним из руководителей Госдепартамента, что нужно время, чтобы вчитаться, вдуматься в тезисы российского президента и посмотреть, как можно использовать предлагаемые подходы в современной жизни. К слову, моих собеседников особо заинтересовали разъяснения Путина касательно предстоящего саммита постоянных членов Совета Безопасности", — добавил посол.
Дипломат отметил, что у России накопились вопросы к Соединенным Штатам касательно их планов и шагов по изменению архитектуры стратегической безопасности. Он подчеркнул, что Москву не может не беспокоить выход США из договоров по ПРО, РСМД и открытому небу.
"Много разговоров идет здесь относительно перспектив отзыва американцами своей подписи под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, американские военные планы откровенно направлены на сдерживание России и Китая", — добавил он.
"Нам предлагается концепция соперничества великих держав. По сути, речь идет о гонке вооружений. Мы хотели бы избежать такого развития событий", — подчеркнул Антонов.
Сайт Кремля и "Российская газета" в пятницу опубликовали статью президента России под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". В публикации, в частности, говорится, что саммит "ядерной пятерки" СБ ООН был бы полезен для обсуждения многих важнейших мировых вопросов и что другие страны поддержали инициативу Москвы о такой встрече. Путин уверен, что такая встреча поможет найти ответы на современные вызовы и угрозы.
Президент РФ Владимир Путин
18 июня, 21:31
Путин надеется на скорейшую встречу лидеров ядерной пятерки ООН
52411756751
Обсудить 47
РоссияАнатолий АнтоновМоскваСШАВ мире
Популярные комментарии
Лучше бы он написал статью, почему китай без ресурсов ушел от нас вперед лет на 50 и до каких пор народ будут на пошлинах обирать, навезли бы все давно из штатов тачек нормальных за недорого.
20 июня, 21:10
ГХГакс Хосов
4992219396
Западу нужна гонка вооружений, так как это двигатель их финансового прогресса . Они и дальше будут нагнетать и вооружать как себя так и своих сателлитов , зарабатывая на этом триллионы .
20 июня, 19:53
freizdorf
119031114
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