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В Ивановской области при пожаре в частном доме погибли ребенок и взрослый
Ребенок и взрослый погибли при пожаре в частном доме в Лежневском районе Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T18:36
ивановская область
лежневский район
происшествия
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ивановская область
лежневский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ивановская область, лежневский район, происшествия

В Ивановской области при пожаре в частном доме погибли ребенок и взрослый

18:36 20.06.2020
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краюСотрудник МЧС во время тушения пожара в складском помещении по улице Целинная в Хабаровске
Сотрудник МЧС во время тушения пожара в складском помещении по улице Целинная в Хабаровске
© Фото : ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ребенок и взрослый погибли при пожаре в частном доме в Лежневском районе Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В деревне Малое Растилково произошел пожар в деревянном доме размером 6 на 8 метров. По предварительным данным, погибли два человека, один из них ребенок", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, обстоятельства пожара выясняются.
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Ивановская областьЛежневский районПроисшествия
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