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Песков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой
Критическая реакция западных стран на статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне была вполне предсказуемой, но каждый факт ее прочтения может... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T18:33
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россия, весь мир, дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой

18:32 20.06.2020 (обновлено: 18:33 20.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МАГАДАН, 20 июн - РИА Новости. Критическая реакция западных стран на статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне была вполне предсказуемой, но каждый факт ее прочтения может заставить многих "задаться вопросом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин изложил в статье свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.
"К сожалению, такая реакция действительно была предсказуемая, хотя непонятная, потому что, все-таки, опять же повторяю, статья Путина основывается на архивных документах, на известных ранее и не известных доселе, которые были открыты только во время работы президента над этим материалом, поэтому здесь не идет речи о какой-то интерпретации, здесь идет речь об изложении неопровержимых и задокументированных фактов, исторических фактов", - сказал он в эфире Первого канала, комментируя реакцию со стороны ряда западных стран, где высказались об искажении истории в этой статье.
"Но нет худа без добра, наличие реакции говорит о том, что статью читали, что ее читают. И здесь есть слабая надежда, что, может быть, каждое лишнее прочтение позволит задаться вопросом", - считает Песков.
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