Песков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой

Путин изложил в статье свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.

"К сожалению, такая реакция действительно была предсказуемая, хотя непонятная, потому что, все-таки, опять же повторяю, статья Путина основывается на архивных документах, на известных ранее и не известных доселе, которые были открыты только во время работы президента над этим материалом, поэтому здесь не идет речи о какой-то интерпретации, здесь идет речь об изложении неопровержимых и задокументированных фактов, исторических фактов", - сказал он в эфире Первого канала, комментируя реакцию со стороны ряда западных стран, где высказались об искажении истории в этой статье.