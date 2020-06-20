https://ria.ru/20200620/1573239364.html
Из транспортного центра в Подмосковье отправился первый поезд в Китай
Первый поезд из российско-китайского транспортно-логистического центра "Белый Раст" в Подмосковье в четверг отправился по маршруту Европа-Китай. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T18:23
2020-06-20T18:23
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цзинань, китай, ржд, москва, московская область (подмосковье), экономика