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Россия-Китай: Главное
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Из транспортного центра в Подмосковье отправился первый поезд в Китай
Первый поезд из российско-китайского транспортно-логистического центра "Белый Раст" в Подмосковье в четверг отправился по маршруту Европа-Китай. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T18:23
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Из транспортного центра в Подмосковье отправился первый поезд в Китай

18:23 20.06.2020
198
© РИА Новости / Светлана БаеваГород Цзинань, Китай
Город Цзинань, Китай
© РИА Новости / Светлана Баева
МОСКВА, 20 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Первый поезд из российско-китайского транспортно-логистического центра "Белый Раст" в Подмосковье в четверг отправился по маршруту Европа-Китай.
Через 15 дней состав доставит в Цзинань 61 контейнер с изделиями из дерева, промышленным сырьем и продовольствием. В обратном направлении пойдут вагоны с индустриальным оборудованием, бытовой техникой и одеждой.
"Белый Раст" в 30 километрах к северу от Москвы создан китайской корпорацией Liaoning Port Group и РЖД. Реализацию проекта начали в 2017 году. Теперь его намерены превратить в крупнейший международный логистический центр в столичном регионе. Работы там не приостанавливались даже в условиях эпидемии COVID-19.
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Россия-Китай: ГлавноеРоссияЦзинаньКитайРЖДМоскваМосковская область (Подмосковье)Экономика
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