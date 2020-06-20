Смертельно опасно: названы продукты, которые нельзя есть с бананами

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Бананы содержат много полезных микроэлементов и имеют высокую питательную ценность, однако их сочетание с некоторыми продуктами может нанести вред организму, пишет Бананы содержат много полезных микроэлементов и имеют высокую питательную ценность, однако их сочетание с некоторыми продуктами может нанести вред организму, пишет Sohu

Не стоит употреблять бананы с хамийской дыней, так как в этом случае в крови будет избыток ионов калия, что может привести к слабости сердечной мышцы, почечной недостаточности, заболеванию суставов и уменьшению частоты сердечных сокращений.

"Это может нанести большой вред организму, а в серьезных случаях даже привести к летальному исходу", — подчеркивает автор.

Людям с нарушением функций селезенки и желудка лучше избегать сочетания бананов с кисломолочными продуктами: оно может вызвать боль в животе, диарею и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Не самым лучшим вариантом будет употребление бананов вместе с бататом. Они богаты клетчаткой и могут значительно затруднить пищеварение, что чревато вздутием живота.

"При одновременном употреблении данных продуктов <…> пища надолго задерживается в желудочно-кишечном тракте. Это может привести к кислотному рефлюксу и другим неприятным симптомам, а в тяжелых случаях даже вызвать хроническую интоксикацию", — пишет китайский портал.

Если все же хочется съесть бананы вместе с перечисленными продуктами, то нужно выдержать перерыв как минимум в 30 минут.

Как отмечает автор статьи, не нужно есть бананы на голодный желудок, а также стоит отказаться от употребления незрелых плодов.

Лучше не хранить бананы в холодильнике, напоминает он.

"Низкая температура холодильника приводит к почернению кожицы фрукта и превращению его мякоти в кашу, при этом банан теряет свои вкусовые качества и питательную ценность", — говорится в материале.