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Смертельно опасно: названы продукты, которые нельзя есть с бананами
Бананы содержат много полезных микроэлементов и имеют высокую питательную ценность, однако их сочетание с некоторыми продуктами может нанести вред организму,... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T17:57
бананы
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Я тоже никогда не ем бананы с хамийской дыней и бананы с бататами. Возможно, именно поэтому и жив.
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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бананы, здоровье, здоровье - общество, китай, общество, в мире

Смертельно опасно: названы продукты, которые нельзя есть с бананами

17:55 20.06.2020 (обновлено: 17:57 20.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкСвязки бананов
Связки бананов
© РИА Новости / Сергей Субботин
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Бананы содержат много полезных микроэлементов и имеют высокую питательную ценность, однако их сочетание с некоторыми продуктами может нанести вред организму, пишет Sohu.
Не стоит употреблять бананы с хамийской дыней, так как в этом случае в крови будет избыток ионов калия, что может привести к слабости сердечной мышцы, почечной недостаточности, заболеванию суставов и уменьшению частоты сердечных сокращений.
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"Это может нанести большой вред организму, а в серьезных случаях даже привести к летальному исходу", — подчеркивает автор.
Людям с нарушением функций селезенки и желудка лучше избегать сочетания бананов с кисломолочными продуктами: оно может вызвать боль в животе, диарею и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Не самым лучшим вариантом будет употребление бананов вместе с бататом. Они богаты клетчаткой и могут значительно затруднить пищеварение, что чревато вздутием живота.
"При одновременном употреблении данных продуктов <…> пища надолго задерживается в желудочно-кишечном тракте. Это может привести к кислотному рефлюксу и другим неприятным симптомам, а в тяжелых случаях даже вызвать хроническую интоксикацию", — пишет китайский портал.
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Если все же хочется съесть бананы вместе с перечисленными продуктами, то нужно выдержать перерыв как минимум в 30 минут.
Как отмечает автор статьи, не нужно есть бананы на голодный желудок, а также стоит отказаться от употребления незрелых плодов.
Лучше не хранить бананы в холодильнике, напоминает он.
"Низкая температура холодильника приводит к почернению кожицы фрукта и превращению его мякоти в кашу, при этом банан теряет свои вкусовые качества и питательную ценность", — говорится в материале.
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БананыЗдоровьеЗдоровье - ОбществоКитайОбществоВ мире
Популярные комментарии
Я тоже никогда не ем бананы с хамийской дыней и бананы с бататами. Возможно, именно поэтому и жив.
20 июня, 18:17
Naum Vygodsky
19170000
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