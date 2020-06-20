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75 лет Великой Победы
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Волонтеры благоустроили более пяти тысяч воинских захоронений
Волонтеры благоустроили более 5 тысяч воинских захоронений и мемориалов в ходе международных субботников в РФ и за рубежом, сообщили в пресс-службе движения... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T17:43
75 лет великой победы
волонтеры победы
россия
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РИА Новости
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волонтеры победы, россия, общество

Волонтеры благоустроили более пяти тысяч воинских захоронений

17:43 20.06.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковВоинское захоронение
Воинское захоронение
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Воинское захоронение. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Волонтеры благоустроили более 5 тысяч воинских захоронений и мемориалов в ходе международных субботников в РФ и за рубежом, сообщили в пресс-службе движения "Волонтеры Победы".
"За один день мы привели в порядок более 5 тысяч памятных мест, могил ветеранов Великой Отечественной войны. Причем не только в России, но и в других странах. Для нас особенно важно, что Волонтеры Победы за рубежом взяли шефство за могилами советских воинов", – приводит пресс-служба слова руководителя "Волонтеров Победы" Ольги Амельченковой.
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В Польше добровольцы вместе с местными жителями помогали на кладбище советских воинов в Жешуве, а в Латвии - на Старом гарнизонном кладбище в городе Даугавпилс, где находятся братские и отдельные могилы советских воинов, погибших во время и после Великой Отечественной войны
В России волонтеры благоустроили "Аллею славы" на кладбище города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, где похоронены участники Великой Отечественной войны.
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75 лет Великой ПобедыВолонтеры ПобедыРоссияОбщество
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