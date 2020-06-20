Волонтеры благоустроили более пяти тысяч воинских захоронений

"За один день мы привели в порядок более 5 тысяч памятных мест, могил ветеранов Великой Отечественной войны. Причем не только в России, но и в других странах. Для нас особенно важно, что Волонтеры Победы за рубежом взяли шефство за могилами советских воинов", – приводит пресс-служба слова руководителя "Волонтеров Победы" Ольги Амельченковой.