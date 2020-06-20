В Азербайджане еще 471 человек заболел COVID-19

"В Азербайджане выявлен еще 471 случай заражения коронавирусом, 191 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 12 238 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 6516 человек вылечились, 148 скончались, 5574 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.