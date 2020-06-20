https://ria.ru/20200620/1573238395.html
В Азербайджане еще 471 человек заболел COVID-19
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 12 238, за сутки инфекция выявлена еще у 471 человека, всего в стране умерли 148... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T17:39
2020-06-20T17:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
азербайджан
в мире
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азербайджан
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, азербайджан, в мире