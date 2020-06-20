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https://ria.ru/20200620/1573238395.html
В Азербайджане еще 471 человек заболел COVID-19
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 12 238, за сутки инфекция выявлена еще у 471 человека, всего в стране умерли 148... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T17:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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азербайджан
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, азербайджан, в мире

В Азербайджане еще 471 человек заболел COVID-19

17:39 20.06.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевСотрудники службы скорой помощи в Азербайджане
Сотрудники службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
БАКУ, 20 июн - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 12 238, за сутки инфекция выявлена еще у 471 человека, всего в стране умерли 148 человек с COVID-19, сообщил в субботу оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлен еще 471 случай заражения коронавирусом, 191 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 12 238 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 6516 человек вылечились, 148 скончались, 5574 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
19 июня, 19:29Распространение нового коронавируса
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии COVID-19
С начала пандемии проведены 417 102 теста на коронавирус, добавили в оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Все новости Азербайджана читайте на сайте Sputnik Азербайджан >>

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАзербайджанВ мире
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