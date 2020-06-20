Суд разрешил публикацию книги Джона Болтона

ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента Дональда Трампа Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США Джона Болтона , несмотря на возражения Белого дома, говорится в решении судьи Ройса Ламберта в базе судебных документов.

"Обвиняемый Болтон играл с национальной безопасностью Соединённых Штатов. Он оставил свою страну незащищенной перед ущербом и себя – перед гражданской (потенциально уголовной) ответственностью. Но эти факты не влияют на ходатайство перед судом. Правительство не смогло установить, что судебный запрет (на публикацию книги – ред.) предотвратит невосполнимый ущерб. Соответственно, это ходатайство отклонено", - постановил судья.

Однако он обратил внимание на то, что Болтон сам принял решение отдать на публикацию рукопись до того, как Белый дом дал ему письменное разрешение на это, что является частью обязательной процедуры.

"Односторонняя спешка дает выгоды в плане публичности и продаж, и содержит издержки в виде существенных рисков. Это ставка Болтона: если он прав и книга не содержит секретной информации, он получит первое из упомянутого выше; но если он не прав, то он может потерять все свои доходы от книжной сделки, подставляет себя под уголовную ответственность и ставит под удар национальную безопасность. Болтон был неправ", - говорится в документе.

По словам судьи, сторона обвинения представила в ходе закрытых слушаний секретные материалы, и суд "убежден, что обвиняемый Болтон, скорее всего, создал угрозу национальной безопасности, раскрыв секретную информацию в нарушение обязательств в рамках соглашения о неразглашении".