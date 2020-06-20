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Суд разрешил публикацию книги Джона Болтона
Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона, несмотря на возражения Белого дома, говорится в решении судьи Ройса... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T19:44
дональд трамп
сша
джон болтон
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, сша, джон болтон, в мире

Суд разрешил публикацию книги Джона Болтона

17:35 20.06.2020 (обновлено: 19:44 20.06.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДжон Болтон
Джон Болтон
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона, несмотря на возражения Белого дома, говорится в решении судьи Ройса Ламберта в базе судебных документов.
"Обвиняемый Болтон играл с национальной безопасностью Соединённых Штатов. Он оставил свою страну незащищенной перед ущербом и себя – перед гражданской (потенциально уголовной) ответственностью. Но эти факты не влияют на ходатайство перед судом. Правительство не смогло установить, что судебный запрет (на публикацию книги – ред.) предотвратит невосполнимый ущерб. Соответственно, это ходатайство отклонено", - постановил судья.
Однако он обратил внимание на то, что Болтон сам принял решение отдать на публикацию рукопись до того, как Белый дом дал ему письменное разрешение на это, что является частью обязательной процедуры.
"Односторонняя спешка дает выгоды в плане публичности и продаж, и содержит издержки в виде существенных рисков. Это ставка Болтона: если он прав и книга не содержит секретной информации, он получит первое из упомянутого выше; но если он не прав, то он может потерять все свои доходы от книжной сделки, подставляет себя под уголовную ответственность и ставит под удар национальную безопасность. Болтон был неправ", - говорится в документе.
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По словам судьи, сторона обвинения представила в ходе закрытых слушаний секретные материалы, и суд "убежден, что обвиняемый Болтон, скорее всего, создал угрозу национальной безопасности, раскрыв секретную информацию в нарушение обязательств в рамках соглашения о неразглашении".
"Многие американцы не могут получить новый паспорт в течение четырех месяцев, а Болтон жалуется, что пересмотр (администрацией) сотен страниц откровений советника по национальной безопасности заслуживает более скорого графика… Для суда неудивительно, что правительство запросило несколько пересмотров (рукописи) разными служащими. Однако что выглядит обоснованным для суда, было неприемлемо для Болтона, и он перешел к публикации, не уведомив правительство даже по электронной почте", - продолжает судья.Администрация Трампа утверждает, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал содержание с властями. Болтон говорит, что никаких секретных сведений в книге нет, а Белый дом требовал от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе. Издательство заявляет, что книга уже отпечатана и разошлась, хотя и не поступила в продажу, так что приостановить публикацию де-факто нельзя. Накануне судебного слушания ряд изданий опубликовали пространные пассажи из книги, которые содержат резкую критику Трампа.
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Дональд ТрампСШАДжон БолтонВ мире
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