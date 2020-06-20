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Песков рассказал о дезинфекционных туннелях в Кремле и Ново-Огарево
Дезинфекционные туннели, установленные в Кремле и в Ново-Огарево, уместны, так как это места, где работает президент и куда к нему приезжают руководители... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T17:29
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ново-огарево (московская область), дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков рассказал о дезинфекционных туннелях в Кремле и Ново-Огарево

17:29 20.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МАГАДАН, 20 июн - РИА Новости. Дезинфекционные туннели, установленные в Кремле и в Ново-Огарево, уместны, так как это места, где работает президент и куда к нему приезжают руководители ведомств, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков в эфире Первого канала рассказал, что в Ново-Огарево и Кремле существуют специальные службы, которые занимаются обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности, они и принимают все меры, которые необходимы.

Все, что нужно, все делается. Эти туннели, действительно, вот одна из наших компаний российских это производит, и они были приобретены и установлены.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
Он добавил, что резиденция это место, где президент работает, где он проводит совещания, куда к нему приезжают руководители ведомств, министерств, служб. "Подобные меры уместны для таких мест, где работает глава государства", - пояснил Песков.
"При необходимости да", - ответил Песков на вопрос, действительно ли через туннель проходят все, включая его самого.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Дезинфекционный туннель в резиденции президента
17 июня, 16:41Распространение нового коронавируса
Детали поставки туннеля для дезинфекции в резиденцию Путина не раскрывают
1940019
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНово-Огарево (Московская область)Дмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
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