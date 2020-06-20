Песков рассказал о дезинфекционных туннелях в Кремле и Ново-Огарево

МАГАДАН, 20 июн - РИА Новости. Дезинфекционные туннели, установленные в Кремле и в Ново-Огарево, уместны, так как это места, где работает президент и куда к нему приезжают руководители ведомств, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков в эфире Первого канала рассказал, что в Ново-Огарево и Кремле существуют специальные службы, которые занимаются обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности, они и принимают все меры, которые необходимы.

Все, что нужно, все делается. Эти туннели, действительно, вот одна из наших компаний российских это производит, и они были приобретены и установлены. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России пресс-секретарь президента России

Он добавил, что резиденция это место, где президент работает, где он проводит совещания, куда к нему приезжают руководители ведомств, министерств, служб. "Подобные меры уместны для таких мест, где работает глава государства", - пояснил Песков.

"При необходимости да", - ответил Песков на вопрос, действительно ли через туннель проходят все, включая его самого.