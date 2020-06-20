В Севастополе задержали серийного насильника

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Севастополя по подозрению в серии изнасилований женщин и школьниц, совершенных с 2014 года, сообщает крымское управление СК России.
"По подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов Российской Федерации", — говорится в сообщении.
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Следователями установлена причастность мужчины к более чем десяти эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении школьниц и женщин в Севастополе и Ялте. Преступление совершались в безлюдных местах.
"Доказательства получены благодаря экспертным возможностям, в том числе в результате проведения ДНК-экспертизы следов, оставленных им на местах преступлений", — подчеркнули в ведомстве.
Следствие готовится предъявить задержанному обвинение и выйти суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных деяний.
14 октября 2019, 07:53Источник: предполагаемый томский серийный насильник работал в милиции