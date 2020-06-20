В Севастополе задержали серийного насильника

В Севастополе задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, с 2014 года совершавший преступления против половой неприкосновенности женщин

В Севастополе задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, с 2014 года совершавший преступления против половой неприкосновенности женщин

© Фото : СУСК РФ по Республике Крым В Севастополе задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, с 2014 года совершавший преступления против половой неприкосновенности женщин

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Правоохранители задержали жителя Севастополя по подозрению в серии изнасилований женщин и школьниц, совершенных с 2014 года, сообщает крымское управление СК России.

"По подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Следователями установлена причастность мужчины к более чем десяти эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении школьниц и женщин в Севастополе и Ялте . Преступление совершались в безлюдных местах.

"Доказательства получены благодаря экспертным возможностям, в том числе в результате проведения ДНК-экспертизы следов, оставленных им на местах преступлений", — подчеркнули в ведомстве.