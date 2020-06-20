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В Севастополе задержали серийного насильника
Правоохранители задержали жителя Севастополя по подозрению в серии изнасилований женщин и школьниц, совершенных с 2014 года, сообщает крымское управление СК... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T20:17
следственный комитет россии (ск рф)
ялта
севастополь
происшествия
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ялта
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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следственный комитет россии (ск рф), ялта, севастополь, происшествия

В Севастополе задержали серийного насильника

17:19 20.06.2020 (обновлено: 20:17 20.06.2020)
8836
© Фото : СУСК РФ по Республике КрымВ Севастополе задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, с 2014 года совершавший преступления против половой неприкосновенности женщин
В Севастополе задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, с 2014 года совершавший преступления против половой неприкосновенности женщин
© Фото : СУСК РФ по Республике Крым
В Севастополе задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, с 2014 года совершавший преступления против половой неприкосновенности женщин
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Севастополя по подозрению в серии изнасилований женщин и школьниц, совершенных с 2014 года, сообщает крымское управление СК России.
"По подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Соборная площадь в Омске
26 февраля, 11:12
В центре Омска прохожие задержали насильника, напавшего на женщину
Следователями установлена причастность мужчины к более чем десяти эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении школьниц и женщин в Севастополе и Ялте. Преступление совершались в безлюдных местах.
"Доказательства получены благодаря экспертным возможностям, в том числе в результате проведения ДНК-экспертизы следов, оставленных им на местах преступлений", — подчеркнули в ведомстве.
Следствие готовится предъявить задержанному обвинение и выйти суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных деяний.
Задержание
14 октября 2019, 07:53
Источник: предполагаемый томский серийный насильник работал в милиции
156235141
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Следственный комитет России (СК РФ)ЯлтаСевастопольПроисшествия
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