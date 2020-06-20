В Молдавии число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 397

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 397 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 13 953. Всего 7745 человек были вылечены, а 464 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.