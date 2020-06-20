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Распространение нового коронавируса
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В Молдавии число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 397
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 397, до 13 953, всего умерли 464 человека, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T17:16
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, молдавия, в мире

В Молдавии число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 397

17:16 20.06.2020
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Ослабление карантинных мер в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 397, до 13 953, всего умерли 464 человека, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщали о 13 556 зарегистрированных случаях коронавируса, 450 из которых стали летальными.
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"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 397 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 13 953. Всего 7745 человек были вылечены, а 464 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>

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