https://ria.ru/20200620/1573237338.html
Песков назвал ситуацию с урегулированием в Донбассе потенциально опасной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с урегулированием конфликта в Донбассе потенциально очень опасной. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T17:09
2020-06-20T17:35
донбасс
дмитрий песков
в мире
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https://ria.ru/20200615/1572959292.html
kostyakov54
Какой там Минск – 2… Закрывайте эту лавочку и признавайте республики. Те в России, у кого в республиках родственники, по приезду оттуда говорят, что такой ненависти к Киеву они не встречали нигде. Не будет ничего больше. Чем дольше затягивать их признание, тем больше кровищи будет потом. Жалко, что Кремлёвские стены такие толстые. Не слышно сквозь них ни народ России, ни народ Донбасса.
212
white rabbit
пора признать донбасс Россией. очень пора...
94
40
донбасс
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, дмитрий песков, в мире
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
назвал ситуацию с урегулированием конфликта в Донбассе
потенциально очень опасной.
"Вы знаете, что работает контактная группа, достаточно активно пытаются нащупать точки соприкосновения. Где-то удается сближать позиции, где-то нет", — сказал он в эфире Первого канала
.
По словам пресс-секретаря, звучащие все чаще слова о необязательности или невозможности выполнения Минских соглашений не могут не вызывать обеспокоенности.
"Если это будет дальше звучать чаще и если это будет принимать форму абсолютно официальных заявлений, то, конечно, это будет заводить ситуацию в тупик", — добавил он.
Однако другого канала для работы на украинском направлении просто не существует, подчеркнул Песков.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план до сих пор не выполнен.
При этом украинские политики постоянно затягивают выполнение "Минска-2" и даже заявляют, что этот план действий носит только рекомендательный, а не обязательный характер. Глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что российская позиция заключается в том, чтобы строго выполнять Минские соглашения, и что они были подписаны всеми, в том числе представителями Киева, Донецка и Луганска, и утверждены Совбезом ООН.