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Песков пожелал скорейшего выздоровления супруге Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления супруге президента Украины Елене Зеленской, которая лечится от коронавируса. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T17:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, елена зеленская, владимир зеленский, дмитрий песков, украина

Песков пожелал скорейшего выздоровления супруге Зеленского

17:08 20.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления супруге президента Украины Елене Зеленской, которая лечится от коронавируса.
"Вы знаете, говоря об Украине, я бы, наверное, прежде всего хотел бы по-человечески пожелать скорейшего выздоровления супруге Зеленского", - сказал Песков в эфире Первого канала.
Ранее у Зеленской выявили коронавирус, она сначала проходила лечение амбулаторно, позже ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Президент Украины Владимир Зеленский ограничил встречи, он находится на частичном карантине из-за обнаружения коронавирусной инфекции у его жены.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Елена ЗеленскаяВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковУкраина
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