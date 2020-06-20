https://ria.ru/20200620/1573237268.html
Песков пожелал скорейшего выздоровления супруге Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления супруге президента Украины Елене Зеленской, которая лечится от коронавируса. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T17:08
2020-06-20T17:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
елена зеленская
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:175:3072:1903_1400x0_80_0_0_22ea3ed57ffdfd48536c340f60e1e8fa.jpg
2
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:175:3072:1903_1400x0_80_0_0_22ea3ed57ffdfd48536c340f60e1e8fa.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_296:0:3027:2048_1400x0_80_0_0_dd2011b0b5f61957a9e26fe2d9e8b16b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_716:0:2764:2048_1400x0_80_0_0_4cadb86552925794b806c4013358886b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, елена зеленская, владимир зеленский, дмитрий песков, украина