https://ria.ru/20200620/1573237030.html
Песков оценил позицию США в ситуации с "Северным потоком — 2"
США ведут себя как недобросовестный конкурент, предлагая ввести санкции против проекта "Северный поток-2", для РФ эта ситуация абсолютно неприемлема, заявил... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T17:03
2020-06-20T17:03
россия
северный поток — 2
дмитрий песков
сша
экономика
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россия
сша
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, северный поток — 2, дмитрий песков, сша, экономика
МАГАДАН, 20 июн - РИА Новости. США
ведут себя как недобросовестный конкурент, предлагая ввести санкции против проекта "Северный поток-2
", для РФ эта ситуация абсолютно неприемлема, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"В данном случае Америка зачастую ведет себя не как добросовестный конкурент. И все, что происходит вокруг "Северного потока-2", очень красноречиво это все подтверждает", - заявил Песков в эфире Первого канала
.
"Эта ситуация абсолютно неприемлема для нас, и как только эта ситуация начала походить на посягательство интересов крупного германского бизнеса, она также стала мало приемлемой для ФРГ. Здесь у нас интересы с немецкими партнерами полностью совпадают. Мы считаем это незаконным, все эти посягательства американцев на этот крупный международный энергетический проект", - добавил он.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
В начале июня в сенат США был внесен новый законопроект о санкциях против "Северного потока 2". Он предлагает вводить санкции против страховщиков судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.