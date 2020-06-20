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Песков оценил позицию США в ситуации с "Северным потоком — 2"
США ведут себя как недобросовестный конкурент, предлагая ввести санкции против проекта "Северный поток-2", для РФ эта ситуация абсолютно неприемлема, заявил... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T17:03
россия
северный поток — 2
дмитрий песков
сша
экономика
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россия
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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60
россия, северный поток — 2, дмитрий песков, сша, экономика

Песков оценил позицию США в ситуации с "Северным потоком — 2"

17:03 20.06.2020
1577
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтСтроительство газопровода в территориальных водах Германии
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Строительство газопровода в территориальных водах Германии. Архивное фото
МАГАДАН, 20 июн - РИА Новости. США ведут себя как недобросовестный конкурент, предлагая ввести санкции против проекта "Северный поток-2", для РФ эта ситуация абсолютно неприемлема, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В данном случае Америка зачастую ведет себя не как добросовестный конкурент. И все, что происходит вокруг "Северного потока-2", очень красноречиво это все подтверждает", - заявил Песков в эфире Первого канала.
"Эта ситуация абсолютно неприемлема для нас, и как только эта ситуация начала походить на посягательство интересов крупного германского бизнеса, она также стала мало приемлемой для ФРГ. Здесь у нас интересы с немецкими партнерами полностью совпадают. Мы считаем это незаконным, все эти посягательства американцев на этот крупный международный энергетический проект", - добавил он.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Вчера, 12:40
Новак заявил о полной экономической готовности "Северного потока — 2"
В начале июня в сенат США был внесен новый законопроект о санкциях против "Северного потока 2". Он предлагает вводить санкции против страховщиков судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
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РоссияСеверный поток — 2Дмитрий ПесковСШАЭкономика
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