Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве , где из-за ливня подтопило дорогу.

На кадрах заметно, что некоторые полосы ушли под воду, а дорожного покрытия вообще не видно. На нескольких километрах магистрали сильно затруднено движение, из-за чего образовались пробки. Некоторые подземные переходы полностью затопило.

Ранее в Центре организации дорожного движения призвали водителей объезжать участок шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей, где подтопило дорогу. Движение было затруднено на несколько километров, проезд оставался только по левым рядам в обоих направлениях.