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Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T18:33
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
общество
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А это, видимо, по всей стране одна и та же картина с отсутствием или неработоспособностью ливневой канализации. Самое занятное, что и ответственных, похоже, нет. Зато плитки-бордюры чуть ли слоями уже укладывают друг на друга. Будущие археологи будут голову ломать, когда обнаружат сто слоев плитки и ни одной ливнёвки...
83
К проектированию первый вопрос. Остальные следуют
51
33
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573236870_0:0:1176:662_1400x0_80_0_0_bf352cf62a02dc9b643bf729bc5832fd.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
центр организации дорожного движения (цодд), москва, общество

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

17:00 20.06.2020 (обновлено: 18:33 20.06.2020)
35453
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
На кадрах заметно, что некоторые полосы ушли под воду, а дорожного покрытия вообще не видно. На нескольких километрах магистрали сильно затруднено движение, из-за чего образовались пробки. Некоторые подземные переходы полностью затопило.
Ранее в Центре организации дорожного движения призвали водителей объезжать участок шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей, где подтопило дорогу. Движение было затруднено на несколько километров, проезд оставался только по левым рядам в обоих направлениях.
В настоящее время все крупные подтопления на дорогах Москвы устранили.
616699253326
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
Популярные комментарии
А это, видимо, по всей стране одна и та же картина с отсутствием или неработоспособностью ливневой канализации. Самое занятное, что и ответственных, похоже, нет. Зато плитки-бордюры чуть ли слоями уже укладывают друг на друга. Будущие археологи будут голову ломать, когда обнаружат сто слоев плитки и ни одной ливнёвки...
20 июня, 18:41
Вадим Викторович
59600018
К проектированию первый вопрос. Остальные следуют
20 июня, 18:08
Ярослав Погодин
4520103
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