https://ria.ru/20200620/1573236964.html
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T17:00
2020-06-20T18:33
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
общество
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Вадим Викторович
А это, видимо, по всей стране одна и та же картина с отсутствием или неработоспособностью ливневой канализации. Самое занятное, что и ответственных, похоже, нет. Зато плитки-бордюры чуть ли слоями уже укладывают друг на друга. Будущие археологи будут голову ломать, когда обнаружат сто слоев плитки и ни одной ливнёвки...
83
Ярослав Погодин
К проектированию первый вопрос. Остальные следуют
51
33
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573236870_0:0:1176:662_1400x0_80_0_0_bf352cf62a02dc9b643bf729bc5832fd.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр организации дорожного движения (цодд), москва, общество