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Распространение нового коронавируса
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Песков заявил, что Россия готова ко второй волне коронавируса
Если в России случится вторая волна коронавируса, руководство страны не будет в растерянности и будет точно знать, что делать и как минимизировать последствия,... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T17:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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пекин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, пекин, общество

Песков заявил, что Россия готова ко второй волне коронавируса

16:56 20.06.2020 (обновлено: 17:47 20.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МАГАДАН, 20 июн — РИА Новости. Если в России случится вторая волна коронавируса, руководство страны не будет в растерянности и будет точно знать, что делать и как минимизировать последствия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается второй волны, доподлинно никто не знает, будет ли эта вторая волна, насколько она вероятна", — сказал Песков в эфире Первого канала. Он добавил, что видел сообщения о вспышке в Пекине и об оперативном переходе в режим самоизоляции.
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"Наверное, от подобных вспышек не застрахован никто, но мы с вами говорим об усредненных показателях и о тенденции, которая выстраивается из данных по всей территории страны, и сейчас пока эта тенденция у нас благоприятная", — сказал Песков.
Он добавил, что потенциал системы здравоохранения страны наработан, также у нас действуют три пакета антикризисных мер, объявленных президентом, налажен механизм реализации мер поддержки.

"Главное, что есть готовность и есть понимание того, что если нас снова посетит такой повышенный уровень опасности с точки зрения эпидемии, то мы не будем в растерянности и руководство России будет знать точно, что делать и как минимизировать последствия", — заключил он.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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