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Песков оценил уровень российско-польских отношений
Отношения между РФ и Польшей находятся на "низшем" уровне, что противоречит интересам народов обеих стран и о чем сожалеет Россия, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:55
россия
северный поток — 2
нато
дмитрий песков
польша
политика
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, северный поток — 2, нато, дмитрий песков, польша, политика

Песков оценил уровень российско-польских отношений

16:55 20.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков
МАГАДАН, 20 июн - РИА Новости. Отношения между РФ и Польшей находятся на "низшем" уровне, что противоречит интересам народов обеих стран и о чем сожалеет Россия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наши отношения сегодняшние с Польшей не просто оставляют желать лучшего, они плохие и они, наверное, находятся на самом низшем возможном уровне, что явно противоречит интересам наших двух стран, потому что народы наших двух стран были бы заинтересованы в обратном", - сказал Песков в эфире Первого канала.
По его словам, народы двух стран не хотят враждебности, и Россия никогда не занималась ее нагнетанием.
"Польша, ссылаясь на некую угрозу, которая проистекает с Востока, то бишь от нашей страны, пытается дальше втягивать на свою территорию военную инфраструктуру НАТО, заигрывают с Вашингтоном, пытаясь убедить Вашингтон в необходимости все большей и большей поддержки. Польша дисциплинированно платит, несмотря на как у всех существующие экономические трудности, свой взнос в бюджет НАТО, также по настоянию Вашингтона. Польша действительно выступает открыто против "Северного потока-2", причем пытается повторять, скажем так, поведение того же Вашингтона, которое является не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции", - сказал Песков.
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Он констатировал, что Россия сожалеет в связи с конфронтационными настроениями со стороны Варшавы.
"Мы сожалеем в этой связи, и, в данном случае, является ли это какими-то последствиями нашей общей истории с Польшей или нет – это трудно сказать. Это, наверное, нужно анализировать ученым и историкам. Мы исходим только из реалий, а реалии таковы, что интересы диктуют сотрудничество, интересы диктуют взаимный диалог, взаимную выгоду в основе отношений", - сказал Песков.
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РоссияСеверный поток — 2НАТОДмитрий ПесковПольшаПолитика
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