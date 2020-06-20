Песков оценил уровень российско-польских отношений

МАГАДАН, 20 июн - РИА Новости. Отношения между РФ и Отношения между РФ и Польшей находятся на "низшем" уровне, что противоречит интересам народов обеих стран и о чем сожалеет Россия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Наши отношения сегодняшние с Польшей не просто оставляют желать лучшего, они плохие и они, наверное, находятся на самом низшем возможном уровне, что явно противоречит интересам наших двух стран, потому что народы наших двух стран были бы заинтересованы в обратном", - сказал Песков в эфире Первого канала.

По его словам, народы двух стран не хотят враждебности, и Россия никогда не занималась ее нагнетанием.

"Польша, ссылаясь на некую угрозу, которая проистекает с Востока, то бишь от нашей страны, пытается дальше втягивать на свою территорию военную инфраструктуру НАТО , заигрывают с Вашингтоном, пытаясь убедить Вашингтон в необходимости все большей и большей поддержки. Польша дисциплинированно платит, несмотря на как у всех существующие экономические трудности, свой взнос в бюджет НАТО, также по настоянию Вашингтона. Польша действительно выступает открыто против " Северного потока-2 ", причем пытается повторять, скажем так, поведение того же Вашингтона, которое является не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции", - сказал Песков.

Он констатировал, что Россия сожалеет в связи с конфронтационными настроениями со стороны Варшавы.