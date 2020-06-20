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В Кремле назвали волнующий Путина вопрос
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков озвучил вопрос, который беспокоит президента. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T20:42
россия
дмитрий песков
владимир путин
сша
политика
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Его волнует один вопрос - как остаться у власти, после 2024 - го года....
57
а я думал - и куда это в России подевались нефть, газ, золото, алмазы, лес, наука, культура, образование, медицина, правда, суд по законам...?
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россия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика

В Кремле назвали волнующий Путина вопрос

16:53 20.06.2020 (обновлено: 20:42 20.06.2020)
22870
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков озвучил вопрос, который беспокоит президента.

"Его волнует, насколько можно доверять договоренностям с политическим визави, насколько можно считать предсказуемыми и прогнозируемыми действия его политического визави, в данном случае — президента США", — сказал Песков в эфире Первого канала.

Представитель Кремля предположил, что Путина волнует возможность что-либо предпринять не только для того, чтобы вывести отношения между странами из сложившегося "ужасного" состояния, но и чтобы не "оголять" мировую стабильность и безопасность.
Песков добавил, что глава государства обеспокоен риском остаться в ближайшие месяцы без регулирующих международную безопасность договоренностей. По его словам, это большая угроза для всего мира.
"Президенту Путину важно понимать, что у него есть визави, который ответственно может вести с ним диалог о том, чтобы эту ситуацию исправить", — уточнил пресс-секретарь.
Также он заявил, что Москва обеспокоена непредсказуемостью Вашингтона в некоторых решениях, однако рассчитывает на обсуждение проблемы стратегической стабильности с американской стороной.
Президент РФ Владимир Путин
19 июня, 02:0175 лет Великой Победы
Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне
1641241977
Обсудить 10
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАПолитика
Популярные комментарии
Его волнует один вопрос - как остаться у власти, после 2024 - го года....
20 июня, 18:55
Арсений Новиков
35200020
а я думал - и куда это в России подевались нефть, газ, золото, алмазы, лес, наука, культура, образование, медицина, правда, суд по законам...?
20 июня, 18:08
Валерий Смирнов
31110221
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