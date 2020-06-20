https://ria.ru/20200620/1573236800.html
В Кремле назвали волнующий Путина вопрос
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков озвучил вопрос, который беспокоит президента. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:53
2020-06-20T20:42
россия
дмитрий песков
владимир путин
сша
политика
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https://ria.ru/20200619/1573158636.html
Арсений Новиков
Его волнует один вопрос - как остаться у власти, после 2024 - го года....
57
Валерий Смирнов
а я думал - и куда это в России подевались нефть, газ, золото, алмазы, лес, наука, культура, образование, медицина, правда, суд по законам...?
56
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россия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569704053_0:208:3072:1936_1400x0_80_0_0_e912778110b17f5b8cb51bd97ffb8854.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков
озвучил вопрос, который беспокоит президента.
"Его волнует, насколько можно доверять договоренностям с политическим визави, насколько можно считать предсказуемыми и прогнозируемыми действия его политического визави, в данном случае — президента США", — сказал Песков в эфире Первого канала.
Представитель Кремля предположил, что Путина волнует возможность что-либо предпринять не только для того, чтобы вывести отношения между странами из сложившегося "ужасного" состояния, но и чтобы не "оголять" мировую стабильность и безопасность.
Песков добавил, что глава государства обеспокоен риском остаться в ближайшие месяцы без регулирующих международную безопасность договоренностей. По его словам, это большая угроза для всего мира.
"Президенту Путину важно понимать, что у него есть визави, который ответственно может вести с ним диалог о том, чтобы эту ситуацию исправить", — уточнил пресс-секретарь.
Также он заявил, что Москва обеспокоена непредсказуемостью Вашингтона в некоторых решениях, однако рассчитывает на обсуждение проблемы стратегической стабильности с американской стороной.