В Кремле назвали волнующий Путина вопрос

"Его волнует, насколько можно доверять договоренностям с политическим визави, насколько можно считать предсказуемыми и прогнозируемыми действия его политического визави, в данном случае — президента США ", — сказал Песков в эфире Первого канала .

Представитель Кремля предположил, что Путина волнует возможность что-либо предпринять не только для того, чтобы вывести отношения между странами из сложившегося "ужасного" состояния, но и чтобы не "оголять" мировую стабильность и безопасность.

Песков добавил, что глава государства обеспокоен риском остаться в ближайшие месяцы без регулирующих международную безопасность договоренностей. По его словам, это большая угроза для всего мира.

"Президенту Путину важно понимать, что у него есть визави, который ответственно может вести с ним диалог о том, чтобы эту ситуацию исправить", — уточнил пресс-секретарь.