https://ria.ru/20200620/1573236701.html
В Саудовской Аравии отменят комендантский час
Власти Саудовской Аравии объявили об отмене с воскресенья комендантского часа, введенного ранее из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:48
2020-06-20T16:48
распространение нового коронавируса
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саудовская аравия
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, саудовская аравия, в мире
КАИР, 20 июн - РИА Новости.
Власти Саудовской Аравии
объявили об отмене с воскресенья комендантского часа, введенного ранее из-за пандемии коронавируса
.
"С 6.00 воскресенья (совпадает с мск) отменяется запрет на передвижения во всех городах королевства", - сообщает агентство SPA со ссылкой на источник в МВД Саудовской Аравии
.
Также разрешается возобновить работу всех ранее закрытых коммерческих объектов с условием соблюдения мер предосторожности, таких как ношение масок и соблюдение дистанции. Также запрещены собрания более 50 человек.
При этом границы страны продолжают оставаться закрытыми, международное авиасообщение также приостановлено.
Минздрав королевства сообщил о регистрации 3941 нового случая коронавируса, всего в стране более 154 тысяч случаев. Скончались от заболевания 1230 человек.
Несмотря на непрерывное увеличение числа заболевших коронавирусом в Саудовской Аравии, министр туризма королевства Ахмед аль-Хатыб сообщил ранее телеканалу "Аль-Арабия", что власти готовы возобновить внутренний туризм в королевстве с конца месяца Шавваль мусульманского календаря (21 июня - ред.), если получат на это разрешение министерства здравоохранения, поскольку более 80% саудовцев выразили желание провести это лето у себя на родине в отличие от предыдущих годов, когда они летом, в основном, выезжали на отдых за границу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.