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В Саудовской Аравии отменят комендантский час
Власти Саудовской Аравии объявили об отмене с воскресенья комендантского часа, введенного ранее из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, саудовская аравия, в мире

В Саудовской Аравии отменят комендантский час

16:48 20.06.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкЭр-Рияд
Эр-Рияд
© РИА Новости / Александр Юрьев
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КАИР, 20 июн - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии объявили об отмене с воскресенья комендантского часа, введенного ранее из-за пандемии коронавируса.
"С 6.00 воскресенья (совпадает с мск) отменяется запрет на передвижения во всех городах королевства", - сообщает агентство SPA со ссылкой на источник в МВД Саудовской Аравии.
Также разрешается возобновить работу всех ранее закрытых коммерческих объектов с условием соблюдения мер предосторожности, таких как ношение масок и соблюдение дистанции. Также запрещены собрания более 50 человек.
При этом границы страны продолжают оставаться закрытыми, международное авиасообщение также приостановлено.
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Минздрав королевства сообщил о регистрации 3941 нового случая коронавируса, всего в стране более 154 тысяч случаев. Скончались от заболевания 1230 человек.
Несмотря на непрерывное увеличение числа заболевших коронавирусом в Саудовской Аравии, министр туризма королевства Ахмед аль-Хатыб сообщил ранее телеканалу "Аль-Арабия", что власти готовы возобновить внутренний туризм в королевстве с конца месяца Шавваль мусульманского календаря (21 июня - ред.), если получат на это разрешение министерства здравоохранения, поскольку более 80% саудовцев выразили желание провести это лето у себя на родине в отличие от предыдущих годов, когда они летом, в основном, выезжали на отдых за границу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСаудовская АравияВ мире
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