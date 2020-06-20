Поправки в Конституцию "зацементируют" положение России, заявил Песков

МАГАДАН, 20 июн - РИА Новости. Принятие поправок к Конституции РФ позволит "зацементировать" сильное суверенное положение России, это не является угрозой для других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Принятие поправок к Конституции РФ позволит "зацементировать" сильное суверенное положение России, это не является угрозой для других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

По его словам, рост самостоятельности России всегда не нравился западным странам, но им придется "если не с пониманием, то с терпением и толерантностью это все принять".

"По мере того, как Россия чувствует себя более уверенно, более самостоятельно, более независимо, по мере того, как Россия лучше защищает себя от вмешательства в свои внутренние дела, Россия может сконцентрироваться на цементировании вот этого своего состояния. И с моей точки зрения, это мое личное мнение, вот как раз вот эти вот поправки, этот набор поправок - это и есть вот этот процесс цементирования нынешнего состояния сильной суверенной России", - сказал пресс-секретарь президента в эфире Первого канала.

Песков также подчеркнул, что Россия не перестает быть страной, заинтересованной в "добрых отношениях со всем миром".