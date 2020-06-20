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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200620/1573236667.html
Поправки в Конституцию "зацементируют" положение России, заявил Песков
Принятие поправок к Конституции РФ позволит "зацементировать" сильное суверенное положение России, это не является угрозой для других стран, заявил... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:43
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
дмитрий песков
политика
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_0:0:3014:1695_1400x0_80_0_0_10be47c29bb4e74e6cda15e1848cf512.jpg
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РИА Новости
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60
конституция рф, дмитрий песков, политика

Поправки в Конституцию "зацементируют" положение России, заявил Песков

16:43 20.06.2020
1371
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МАГАДАН, 20 июн - РИА Новости. Принятие поправок к Конституции РФ позволит "зацементировать" сильное суверенное положение России, это не является угрозой для других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, рост самостоятельности России всегда не нравился западным странам, но им придется "если не с пониманием, то с терпением и толерантностью это все принять".
"По мере того, как Россия чувствует себя более уверенно, более самостоятельно, более независимо, по мере того, как Россия лучше защищает себя от вмешательства в свои внутренние дела, Россия может сконцентрироваться на цементировании вот этого своего состояния. И с моей точки зрения, это мое личное мнение, вот как раз вот эти вот поправки, этот набор поправок - это и есть вот этот процесс цементирования нынешнего состояния сильной суверенной России", - сказал пресс-секретарь президента в эфире Первого канала.
Песков также подчеркнул, что Россия не перестает быть страной, заинтересованной в "добрых отношениях со всем миром".
"Тот консенсус, который есть в российском обществе по поправкам, и решимость принять эти поправки, которая очевидна и ее нельзя отрицать, это красноречиво говорит всем, что это то, что Россия считает для себя обязательным, это будет сделано, это никоим образом не представляет ни для кого угрозу", - сказал он.
Мэр Москвы Сергей Собянин
18 июня, 17:14Голосование по поправкам в Конституцию
Собянин отметил важность голосования по поправкам
45711443
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФДмитрий ПесковПолитика
Популярные комментарии
Пусть расслабятся и попытаются получить удовольствие.
20 июня, 16:53
Von Stirliz
550002
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