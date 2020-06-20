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В Москве на Никулинской улице затопило несколько автомобилей
Несколько автомобилей затопило на Никулинской улице в Москве, сообщает в Twitter Центр организации дорожного движения. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:44
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В Москве на Никулинской улице затопило несколько автомобилей

16:44 20.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Несколько автомобилей затопило на Никулинской улице в Москве, сообщает в Twitter Центр организации дорожного движения.
Отмечается, что движение на улице перекрыто.
"Никулинская улица, дом 27, корпус 1. Несколько автомобилей затоплены", - говорится в сообщении.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в субботу в Москве ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные дожди с градом. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности.
Дождь в Москве
Вчера, 08:01
В Москве в субботу ожидаются гроза и град
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Михаил ЛеусГидрометцентрМоскваОбщество
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