Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573236383.html
На Кубани за сутки умерли три пациента с коронавирусом
За сутки число летальных случаев среди заболевших коронавирусом на Кубани достигло 60 , умерли трое мужчин в Сочи и Лабинске, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сочи
краснодарский край
лабинск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_238:563:2663:1927_1400x0_80_0_0_a809f104ec030a678e92c2b5272a0bb3.jpg
https://ria.ru/20200620/1573230545.html
сочи
краснодарский край
лабинск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_238:563:2663:1927_1400x0_80_0_0_a809f104ec030a678e92c2b5272a0bb3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_38c47dcc19abd9d7d5277f0042e351c4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_261:0:2309:2048_1400x0_80_0_0_b66669233056abf507cd8dd1a290d75d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сочи, краснодарский край, лабинск, общество

На Кубани за сутки умерли три пациента с коронавирусом

16:34 20.06.2020
2562
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
СОЧИ, 20 июн – РИА Новости. За сутки число летальных случаев среди заболевших коронавирусом на Кубани достигло 60 , умерли трое мужчин в Сочи и Лабинске, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Отмечается, что в Краснодарском крае стабильно снижается число заболевших коронавирусом. Так, за сутки выявлен COVID-19 у 60 человек, из которых шесть детей от 1 до 15 лет. При этом регистрируются и смертельные случаи.
Машина скорой медицинской помощи в Твери
Вчера, 14:08Распространение нового коронавируса
На Ямале умерли три человека с коронавирусом за сутки
"Всего в Краснодарском крае скончались 60 зараженных коронавирусом. Двое мужчин умерли в инфекционной больнице №2 Сочи, один – в Лабинской ЦРБ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 63-летний житель Сочи заболел и находился в больнице две недели, в том числе последнюю неделю – на ИВЛ. У него подтвердилась тяжелая форма коронавирусной инфекции. Мужчина страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, желчнокаменной болезнью. Другой житель Сочи 82 лет с коронавирусом и пневмонией был подключен к аппарату ИВЛ три недели. У него были болезни сердца и сахарный диабет.
"Семидесятипятилетний мужчина, проживающий в Лабинске, также заболел остро и умер через неделю после госпитализации в центральную районную больницу. У пациента были сопутствующие заболевания сердца и почек", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100111
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СочиКраснодарский крайЛабинскОбщество
Рекомендуем
Певец Николай Басков
Сильно похудевший Басков поразил россиян
Дмитрий Песков
Песков рассказал, как Путин принимал решение о параде 24 июня
Многофункциональное малое гидрографическое судно Николай Скосырев проекта 19910 для гидрографической службы Военно-морского флота РФ во время спуска на воду
В состав Северного флота войдет гидрографическое судно "Николай Скосырев"
Автомобиль скорой помощи в Иране
В Иране два маленьких ребенка умерли в закрытой машине в жару
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков заявил, что Россия готова ко второй волне коронавируса
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
В Германии у 1029 сотрудников мясокомбината подтвердили коронавирус
Связки бананов
Смертельно опасно: названы продукты, которые нельзя есть с бананами
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка
Десерт из ревеня
Найден способ меньше есть
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Ивановской области умер еще один пациент с коронавирусом
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Пресс-секретарь рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 Назарбаева
Федор Добронравов в роли Джони Эйнсворта в спектаклеСпасатель
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
Новороссийск
Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10СМИ: на митинге Трампа не соблюдали рекомендации по борьбе с COVID-19
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
Лента новостейМолния