На Кубани за сутки умерли три пациента с коронавирусом

СОЧИ, 20 июн – РИА Новости. За сутки число летальных случаев среди заболевших За сутки число летальных случаев среди заболевших коронавирусом на Кубани достигло 60 , умерли трое мужчин в Сочи Лабинске , сообщает оперативный штаб Краснодарского края

Отмечается, что в Краснодарском крае стабильно снижается число заболевших коронавирусом. Так, за сутки выявлен COVID-19 у 60 человек, из которых шесть детей от 1 до 15 лет. При этом регистрируются и смертельные случаи.

"Всего в Краснодарском крае скончались 60 зараженных коронавирусом. Двое мужчин умерли в инфекционной больнице №2 Сочи, один – в Лабинской ЦРБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 63-летний житель Сочи заболел и находился в больнице две недели, в том числе последнюю неделю – на ИВЛ. У него подтвердилась тяжелая форма коронавирусной инфекции. Мужчина страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, желчнокаменной болезнью. Другой житель Сочи 82 лет с коронавирусом и пневмонией был подключен к аппарату ИВЛ три недели. У него были болезни сердца и сахарный диабет.

"Семидесятипятилетний мужчина, проживающий в Лабинске, также заболел остро и умер через неделю после госпитализации в центральную районную больницу. У пациента были сопутствующие заболевания сердца и почек", - говорится в сообщении.