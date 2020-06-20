https://ria.ru/20200620/1573236383.html
На Кубани за сутки умерли три пациента с коронавирусом
За сутки число летальных случаев среди заболевших коронавирусом на Кубани достигло 60 , умерли трое мужчин в Сочи и Лабинске, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:34
2020-06-20T16:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сочи
краснодарский край
лабинск
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_238:563:2663:1927_1400x0_80_0_0_a809f104ec030a678e92c2b5272a0bb3.jpg
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сочи, краснодарский край, лабинск, общество
СОЧИ, 20 июн – РИА Новости.
За сутки число летальных случаев среди заболевших коронавирусом
на Кубани достигло 60 , умерли трое мужчин в Сочи
и Лабинске
, сообщает оперативный штаб Краснодарского края
.
Отмечается, что в Краснодарском крае стабильно снижается число заболевших коронавирусом. Так, за сутки выявлен COVID-19 у 60 человек, из которых шесть детей от 1 до 15 лет. При этом регистрируются и смертельные случаи.
"Всего в Краснодарском крае скончались 60 зараженных коронавирусом. Двое мужчин умерли в инфекционной больнице №2 Сочи, один – в Лабинской ЦРБ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 63-летний житель Сочи заболел и находился в больнице две недели, в том числе последнюю неделю – на ИВЛ. У него подтвердилась тяжелая форма коронавирусной инфекции. Мужчина страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, желчнокаменной болезнью. Другой житель Сочи 82 лет с коронавирусом и пневмонией был подключен к аппарату ИВЛ три недели. У него были болезни сердца и сахарный диабет.
"Семидесятипятилетний мужчина, проживающий в Лабинске, также заболел остро и умер через неделю после госпитализации в центральную районную больницу. У пациента были сопутствующие заболевания сердца и почек", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.