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В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:31
музей-заповедник "коломенское"
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200618/1573156352.html
Не правда ! Сегодня молния ударила в громоотвод на нашем доме. Я был в квартире и чуть не оглох и преизрядно струхнул от неожиданности. Скорее и у тут тоже самое. Это просто шок. Если бы молния ударила в радиусе 10 м. от них ничего не осталось бы. А так скорее всего просто шок. Раньше закапывание в землю помогало (((
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573236108_0:12:510:298_1400x0_80_0_0_2197d3b59e6e7130c89402a621bd0983.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музей-заповедник "коломенское", москва, происшествия

В Москве молния ударила в посетителей парка

16:31 20.06.2020
82675
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, от удара пострадали 45-летний мужчина и 44-летняя женщина. Обоих экстренно госпитализировали.
Женщина, ставшая очевидцем инцидента, рассказала, что пара шла под деревьями, прячась от дождя под зонтом. Молния ударила в дерево, после чего мужчина и женщина упали.
На кадрах, опубликованных каналом, видно, как пострадавшие лежат на земле. Другие посетители парка пытаются оказать им первую помощь.
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139292041635
Обсудить 9
Музей-заповедник "Коломенское"МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Не правда ! Сегодня молния ударила в громоотвод на нашем доме. Я был в квартире и чуть не оглох и преизрядно струхнул от неожиданности. Скорее и у тут тоже самое. Это просто шок. Если бы молния ударила в радиусе 10 м. от них ничего не осталось бы. А так скорее всего просто шок. Раньше закапывание в землю помогало (((
20 июня, 18:10
yyyu55 yu55
2120010
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