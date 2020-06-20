В Москве молния ударила в посетителей парка

По данным телеканала, от удара пострадали 45-летний мужчина и 44-летняя женщина. Обоих экстренно госпитализировали.

На кадрах, опубликованных каналом, видно, как пострадавшие лежат на земле. Другие посетители парка пытаются оказать им первую помощь.