https://ria.ru/20200620/1573236235.html
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:31
2020-06-20T16:31
музей-заповедник "коломенское"
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200618/1573156352.html
yu55 yu55
Не правда ! Сегодня молния ударила в громоотвод на нашем доме. Я был в квартире и чуть не оглох и преизрядно струхнул от неожиданности. Скорее и у тут тоже самое. Это просто шок. Если бы молния ударила в радиусе 10 м. от них ничего не осталось бы. А так скорее всего просто шок. Раньше закапывание в землю помогало (((
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9
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573236108_0:12:510:298_1400x0_80_0_0_2197d3b59e6e7130c89402a621bd0983.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музей-заповедник "коломенское", москва, происшествия