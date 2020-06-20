https://ria.ru/20200620/1573236187.html
В Германии у 1029 сотрудников мясокомбината подтвердили коронавирус
Число заразившихся коронавирусом сотрудников мясокомбината концерна Tönnies в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия превысило тысячу, сообщила местная... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:30
2020-06-20T16:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569279774_0:45:3013:1740_1400x0_80_0_0_fa7778a93a84b452682e9eda7c410ba8.jpg
https://ria.ru/20200620/1573217871.html
1
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569279774_0:45:3013:1740_1400x0_80_0_0_fa7778a93a84b452682e9eda7c410ba8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569279774_142:0:2873:2048_1400x0_80_0_0_8e3c0fb5a4d719841e56b50f570c9e3e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569279774_904:0:2952:2048_1400x0_80_0_0_a4d667258595a8741ccd90ab77521937.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, германия, в мире
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Число заразившихся коронавирусом
сотрудников мясокомбината концерна Tönnies в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия превысило тысячу, сообщила местная радиостанция Radio Gütersloh
со ссылкой на власти.
По ее данным, тесты на коронавирус оказались положительными у 1029 сотрудников мясокомбината. Глава администрации района Гютерсло Свен-Георг Аденауэр заявил на пресс-конференции, что сложившаяся ситуация стала "совершенно исключительной".
"У нас все еще есть шанс предотвратить региональный локдаун", - сказал он.
Отмечается, что до сих пор вспышка коронавируса среди сотрудников мясокомбината не затрагивала остальное население.
В пятницу издание Westfalen-Blatt сообщило, что прокуратура в ФРГ
после вспышки коронавируса на мясокомбинате концерна Tönnies в земле Северный Рейн-Вестфалия начала расследование в связи с подозрением в непреднамеренном причинении вреда здоровью и нарушении закона о защите от инфекционных заболеваний.
Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса на мясокомбинате на карантин помещены 7 тысяч человек, которые работали на территории предприятия. Все школы и детские сады в районе Гютерсло закрылись в качестве меры предосторожности. В данный момент предприятие не работает.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.