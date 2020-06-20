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https://ria.ru/20200620/1573236187.html
В Германии у 1029 сотрудников мясокомбината подтвердили коронавирус
Число заразившихся коронавирусом сотрудников мясокомбината концерна Tönnies в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия превысило тысячу, сообщила местная... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, германия, в мире

В Германии у 1029 сотрудников мясокомбината подтвердили коронавирус

16:30 20.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом сотрудников мясокомбината концерна Tönnies в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия превысило тысячу, сообщила местная радиостанция Radio Gütersloh со ссылкой на власти.
По ее данным, тесты на коронавирус оказались положительными у 1029 сотрудников мясокомбината. Глава администрации района Гютерсло Свен-Георг Аденауэр заявил на пресс-конференции, что сложившаяся ситуация стала "совершенно исключительной".
"У нас все еще есть шанс предотвратить региональный локдаун", - сказал он.
Отмечается, что до сих пор вспышка коронавируса среди сотрудников мясокомбината не затрагивала остальное население.
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В пятницу издание Westfalen-Blatt сообщило, что прокуратура в ФРГ после вспышки коронавируса на мясокомбинате концерна Tönnies в земле Северный Рейн-Вестфалия начала расследование в связи с подозрением в непреднамеренном причинении вреда здоровью и нарушении закона о защите от инфекционных заболеваний.
Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса на мясокомбинате на карантин помещены 7 тысяч человек, которые работали на территории предприятия. Все школы и детские сады в районе Гютерсло закрылись в качестве меры предосторожности. В данный момент предприятие не работает.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыГерманияВ мире
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