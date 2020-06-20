В Германии у 1029 сотрудников мясокомбината подтвердили коронавирус

Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Число заразившихся Число заразившихся коронавирусом сотрудников мясокомбината концерна Tönnies в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия превысило тысячу, сообщила местная радиостанция Radio Gütersloh со ссылкой на власти.

По ее данным, тесты на коронавирус оказались положительными у 1029 сотрудников мясокомбината. Глава администрации района Гютерсло Свен-Георг Аденауэр заявил на пресс-конференции, что сложившаяся ситуация стала "совершенно исключительной".

"У нас все еще есть шанс предотвратить региональный локдаун", - сказал он.

Отмечается, что до сих пор вспышка коронавируса среди сотрудников мясокомбината не затрагивала остальное население.

В пятницу издание Westfalen-Blatt сообщило, что прокуратура в ФРГ после вспышки коронавируса на мясокомбинате концерна Tönnies в земле Северный Рейн-Вестфалия начала расследование в связи с подозрением в непреднамеренном причинении вреда здоровью и нарушении закона о защите от инфекционных заболеваний.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса на мясокомбинате на карантин помещены 7 тысяч человек, которые работали на территории предприятия. Все школы и детские сады в районе Гютерсло закрылись в качестве меры предосторожности. В данный момент предприятие не работает.