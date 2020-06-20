https://ria.ru/20200620/1573236162.html
Песков рассказал, как Путин принимал решение о параде 24 июня
Президент РФ Владимир Путин принимал решение о проведении парада 24 июня на основе глубокого анализа эпидемиологической ситуации в стране, заявил... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:30
2020-06-20T16:30
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество
МАГАДАН, 20 июн - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
принимал решение о проведении парада 24 июня на основе глубокого анализа эпидемиологической ситуации в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
"Принятию президентом решения о проведении парада 24 числа предшествовал очень глубокий и основанный на научных выводах, на выводах специалистов, анализ всей эпидемиологической ситуации в Российской Федерации
в целом", - сказал Песков в эфире Первого канала
.
Он добавил, что принятию решения предшествовал достаточно продолжительный период режима самоизоляции, почти два месяца - четыре или даже больше инкубационных периода.
"Люди очень дисциплинированно жили в условиях этого режима, и это помогло остановить рост заболеваемости по экспоненте, предотвратить обвальную нагрузку на систему здравоохранения", - добавил Песков.
"Наметилась устойчивая динамика к ежедневному сокращению вновь выявленных инфицированных, увеличивается количество выздоравливающих людей, сокращается нагрузка на лечебные заведения. Все это дало возможность президенту принять такое решение относительно 24 числа", - заключил он.