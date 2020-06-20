Песков рассказал, как Путин принимал решение о параде 24 июня

МАГАДАН, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин принимал решение о проведении парада 24 июня на основе глубокого анализа эпидемиологической ситуации в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

"Принятию президентом решения о проведении парада 24 числа предшествовал очень глубокий и основанный на научных выводах, на выводах специалистов, анализ всей эпидемиологической ситуации в Российской Федерации в целом", - сказал Песков в эфире Первого канала

Он добавил, что принятию решения предшествовал достаточно продолжительный период режима самоизоляции, почти два месяца - четыре или даже больше инкубационных периода.

"Люди очень дисциплинированно жили в условиях этого режима, и это помогло остановить рост заболеваемости по экспоненте, предотвратить обвальную нагрузку на систему здравоохранения", - добавил Песков.