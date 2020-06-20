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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200620/1573236162.html
Песков рассказал, как Путин принимал решение о параде 24 июня
Президент РФ Владимир Путин принимал решение о проведении парада 24 июня на основе глубокого анализа эпидемиологической ситуации в стране, заявил... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:30
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россия
дмитрий песков
владимир путин
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков рассказал, как Путин принимал решение о параде 24 июня

16:30 20.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
МАГАДАН, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принимал решение о проведении парада 24 июня на основе глубокого анализа эпидемиологической ситуации в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Принятию президентом решения о проведении парада 24 числа предшествовал очень глубокий и основанный на научных выводах, на выводах специалистов, анализ всей эпидемиологической ситуации в Российской Федерации в целом", - сказал Песков в эфире Первого канала.
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Он добавил, что принятию решения предшествовал достаточно продолжительный период режима самоизоляции, почти два месяца - четыре или даже больше инкубационных периода.
"Люди очень дисциплинированно жили в условиях этого режима, и это помогло остановить рост заболеваемости по экспоненте, предотвратить обвальную нагрузку на систему здравоохранения", - добавил Песков.
"Наметилась устойчивая динамика к ежедневному сокращению вновь выявленных инфицированных, увеличивается количество выздоравливающих людей, сокращается нагрузка на лечебные заведения. Все это дало возможность президенту принять такое решение относительно 24 числа", - заключил он.
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75 лет Великой ПобедыРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
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