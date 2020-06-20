https://ria.ru/20200620/1573236080.html
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве до вечера субботы из-за сильного ливня, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:27
2020-06-20T16:27
гидрометцентр
москва
общество
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1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572242517_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b49045dd13b246ae0cb3613d5b749292.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гидрометцентр, москва, общество