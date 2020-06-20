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В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве до вечера субботы из-за сильного ливня, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:27
гидрометцентр
москва
общество
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
гидрометцентр, москва, общество

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

16:27 20.06.2020
6945
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве до вечера субботы из-за сильного ливня, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Ранее сообщалось о "желтом" уровне погодной опасности из-за порывистого ветра в субботу в столице и Подмосковье.
"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение действует до 22 часов 20 июня.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
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ГидрометцентрМоскваОбщество
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