Штаб Бабарико опубликовал данные о его доходах

МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Претендент на пост президент Претендент на пост президент Белоруссии , экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико за 2019 год заработал в Белгазпромбанке 361 194 белорусских рубля, или более 150 тысяч долларов по текущему курсу.

В субботу штаб Бабарико сообщил, что в ЦИК Белоруссии подан пакет документов на его регистрацию кандидатом на высший государственный пост. После этого на сайте политика разместили сканы этих документов, в том числе - декларацию о доходах.

В частности, из нее следует, что размер начисленного дохода Бабарико с 1 января по 31 декабря 2019 года составил 361 194 белорусских рубля, источником получения дохода является Белгазпромбанк, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет, вплоть до решения принять участие в президентских выборах. Также в 2019 году политик продал автомобиль, за счет чего выручил немногим около 21,9 тысячи белорусских рублей.

В декларации указан доход в валюте по облигациям минфина Белоруссии и Белгазпромбанка - 13 242 евро и 15 950 долларов.

В разделе "Прочие сведения" Бабарико сообщил, что его наличные денежные средства в сумме 100 тысяч евро находятся на хранении у Дмитрия Евгеньевича Жердецкого. Еще 100 тысяч долларов находятся на хранении у Владимира Николаевича Дрозда. Принадлежащие Бабарико облигации Белгазпромбанка в сумме 100 тысяч долларов и 250 тысяч евро также находятся на хранении у Дрозда. Кроме того, Бабарико задекларировал имеющиеся у него облигации минфина Белоруссии на 160 тысяч долларов и 116 тысяч евро.

В разделе "Сведения об имуществе" политик указал жилой дом общей площадью 68,5 квадратных метра, расположенный в Логойском районе Минской области, и несколько земельных участков. Также у Бабарико есть легковой автомобиль Ford Fiesta 2015 года выпуска, трактор и мини-трактор.

Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. КГК Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который является главой штаба своего отца, они помещены в СИЗО КГБ. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка.