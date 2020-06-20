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Штаб Бабарико опубликовал данные о его доходах
Претендент на пост президент Белоруссии, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико за 2019 год заработал в Белгазпромбанке 361 194 белорусских рубля, или более... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:13
дело белгазпромбанка
президентская кампания в белоруссии
белгазпромбанк
виктор бабарико
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
дело белгазпромбанка, президентская кампания в белоруссии, белгазпромбанк, виктор бабарико, белоруссия, в мире

Штаб Бабарико опубликовал данные о его доходах

16:10 20.06.2020 (обновлено: 16:13 20.06.2020)
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© Фото : БелгазпромбанкПредседатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико
Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико
© Фото : Белгазпромбанк
Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Архивное фото
МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Претендент на пост президент Белоруссии, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико за 2019 год заработал в Белгазпромбанке 361 194 белорусских рубля, или более 150 тысяч долларов по текущему курсу.
В субботу штаб Бабарико сообщил, что в ЦИК Белоруссии подан пакет документов на его регистрацию кандидатом на высший государственный пост. После этого на сайте политика разместили сканы этих документов, в том числе - декларацию о доходах.
В частности, из нее следует, что размер начисленного дохода Бабарико с 1 января по 31 декабря 2019 года составил 361 194 белорусских рубля, источником получения дохода является Белгазпромбанк, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет, вплоть до решения принять участие в президентских выборах. Также в 2019 году политик продал автомобиль, за счет чего выручил немногим около 21,9 тысячи белорусских рублей.
В декларации указан доход в валюте по облигациям минфина Белоруссии и Белгазпромбанка - 13 242 евро и 15 950 долларов.
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В разделе "Прочие сведения" Бабарико сообщил, что его наличные денежные средства в сумме 100 тысяч евро находятся на хранении у Дмитрия Евгеньевича Жердецкого. Еще 100 тысяч долларов находятся на хранении у Владимира Николаевича Дрозда. Принадлежащие Бабарико облигации Белгазпромбанка в сумме 100 тысяч долларов и 250 тысяч евро также находятся на хранении у Дрозда. Кроме того, Бабарико задекларировал имеющиеся у него облигации минфина Белоруссии на 160 тысяч долларов и 116 тысяч евро.
В разделе "Сведения об имуществе" политик указал жилой дом общей площадью 68,5 квадратных метра, расположенный в Логойском районе Минской области, и несколько земельных участков. Также у Бабарико есть легковой автомобиль Ford Fiesta 2015 года выпуска, трактор и мини-трактор.
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. КГК Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который является главой штаба своего отца, они помещены в СИЗО КГБ. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка.
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В пятницу в КГК РИА Новости сообщили, что материалы "дела Белгазпромбанка" были переданы в Генпрокуратуру республики, которая дальнейшее расследование поручила КГБ. Бабарико, по данным его адвоката, находится в статусе подозреваемого. При это, как поясняла РИА Новости глава ЦИК республики Лидия Ермошина, нахождение Бабарико под стражей не мешает ему баллотироваться в президенты и быть избранным главой государства, если он будет зарегистрирован в качестве кандидата. Выборы президента назначены в Белоруссии на 9 августа.
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Дело БелгазпромбанкаПрезидентская кампания в БелоруссииБелгазпромбанкВиктор БабарикоБелоруссияВ мире
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