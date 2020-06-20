В Париже началась акция за легализацию мигрантов без документов

ПАРИЖ, 20 июн - РИА Новости, Людмила Орищенко. Акция с требованием легализовать во Франции мигрантов без документов проходит в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

Колона демонстрантов начала движение от площади Нации по бульвару Вольтера. Как ожидается, демонстрация должна завершиться на площади Сталинград в 19-м округе французской столицы.