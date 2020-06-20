В Париже началась акция за легализацию мигрантов без документов

ПАРИЖ, 20 июн - РИА Новости, Людмила Орищенко. Акция с требованием легализовать во Франции мигрантов без документов проходит в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
Колона демонстрантов начала движение от площади Нации по бульвару Вольтера. Как ожидается, демонстрация должна завершиться на площади Сталинград в 19-м округе французской столицы.
Многие из участников акции несут в руках листовки, распечатанные на желтой бумаге, с требованием урегулировать положение мигрантов без документов во Франции, закрыть административное задержание для иностранцев (CRA) и предоставить всем жилье.
Эта акция, как и ещё несколько других, проходящих субботу в Париже, согласована префектурой полиции.
При этом проведение как минимум двух акций в субботу запрещено властями. Одна из них - незадекларированная манифестация около посольства США в Париже. В проведении ещё одной акции, которую организаторы собирались провести в связи с недавними событиями в Дижоне, было отказано из-за "риска нарушения общественного порядка, который может привести к беспорядкам и насилию", говорилось в коммюнике префектуры полиции.
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