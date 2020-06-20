Голикова поддержала строительство больниц в двух регионах

В ходе встречи с медицинскими работниками к Путину обратились представители Забайкальского края и Псковской области.

Первые отметили, что эпидемия коронавируса обнажила острые проблемы в здравоохранении края: в регионе много старых лечебных учреждений без ремонта, половина - деревянные. Было отмечено, что есть проектная документация на строительство детской краевой больницы, ведь старому зданию 96 лет. "От всех медиков Забайкалья просим вашей поддержки", - обратились медработники к Путину.

В то же время представители Псковской области указали на острый вопрос нехватки инфекционной больницы в регионе. Потому в адрес президента прозвучала просьба помочь в строительстве больницы такого профиля с корпусами в Пскове и Великих Луках при помощи министерства обороны.

На эти просьбы отреагировала вице-премьер Татьяна Голикова, обратившись к президенту. "Я, наверное, применю запрещенный прием, но я очень хочу поддержать коллег из Забайкальского края и Псковской области", - сказала она.