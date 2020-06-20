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Голикова поддержала строительство больниц в двух регионах
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поддержала медиков Забайкальского края и Псковской области в вопросе строительства больниц, президент России Владимир Путин... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:00
россия
татьяна голикова
владимир путин
псковская область
забайкальский край
псков
общество
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россия
псковская область
забайкальский край
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, татьяна голикова, владимир путин, псковская область, забайкальский край, псков, общество

Голикова поддержала строительство больниц в двух регионах

16:00 20.06.2020
599
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поддержала медиков Забайкальского края и Псковской области в вопросе строительства больниц, президент России Владимир Путин попросил ее представить в понедельник предложения в письменном виде.
В ходе встречи с медицинскими работниками к Путину обратились представители Забайкальского края и Псковской области.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Вчера, 15:04Распространение нового коронавируса
Голикова заявила, что модернизация здравоохранения будет продолжена
Первые отметили, что эпидемия коронавируса обнажила острые проблемы в здравоохранении края: в регионе много старых лечебных учреждений без ремонта, половина - деревянные. Было отмечено, что есть проектная документация на строительство детской краевой больницы, ведь старому зданию 96 лет. "От всех медиков Забайкалья просим вашей поддержки", - обратились медработники к Путину.
В то же время представители Псковской области указали на острый вопрос нехватки инфекционной больницы в регионе. Потому в адрес президента прозвучала просьба помочь в строительстве больницы такого профиля с корпусами в Пскове и Великих Луках при помощи министерства обороны.
На эти просьбы отреагировала вице-премьер Татьяна Голикова, обратившись к президенту. "Я, наверное, применю запрещенный прием, но я очень хочу поддержать коллег из Забайкальского края и Псковской области", - сказала она.
Путин ответил, что команду министру обороны даст "буквально сегодня". "Тем не менее я прошу вас (Голикову - ред.) представить свои предложения по первому объекту и второму в письменном виде в понедельник", - заключил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции
Вчера, 15:01Распространение нового коронавируса
Путин пообещал заняться вопросом строительства больницы в Пскове
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РоссияТатьяна ГоликоваВладимир ПутинПсковская областьЗабайкальский крайПсковОбщество
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