https://ria.ru/20200620/1573235024.html
Врач развеял миф об аллергии на тополиный пух
Тополиный пух не вызывает аллергии, но является переносчиком пыльцы других растений, заявил главный внештатный аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:59
2020-06-20T16:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, общество