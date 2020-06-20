Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200620/1573235024.html
Врач развеял миф об аллергии на тополиный пух
Тополиный пух не вызывает аллергии, но является переносчиком пыльцы других растений, заявил главный внештатный аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:56
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569387653_0:171:3034:1878_1400x0_80_0_0_2c07703e1fdf617087d9f1de4bd1e446.jpg
https://ria.ru/20200609/1572658362.html
7
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569387653_0:171:3034:1878_1400x0_80_0_0_2c07703e1fdf617087d9f1de4bd1e446.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569387653_152:0:2883:2048_1400x0_80_0_0_7c5e5ac607eda3024925dcbc1148e927.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569387653_493:0:2541:2048_1400x0_80_0_0_90d54a9986c079663bd686e788c3d8b5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, москва, общество

Врач развеял миф об аллергии на тополиный пух

15:59 20.06.2020 (обновлено: 16:56 20.06.2020)
1940
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТополиный пух в Москве
Тополиный пух в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Тополиный пух в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Тополиный пух не вызывает аллергии, но является переносчиком пыльцы других растений, заявил главный внештатный аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Александр Пампура.

"Тополиный пух — это не пыльца. Раз это не пыльца, то тополиный пух сам непосредственно не вызывает аллергических реакций", — рассказал врач радиостанции "Говорит Москва".

Он добавил, что в нем может накапливаться пыльца других растений.
Врач подчеркнул, что от тополиного пуха нет "особых" рисков, и призвал склонных к аллергии людей пользоваться стандартными медицинскими средствами.
Мороженое в рожке
9 июня, 03:10
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое
18520423
Обсудить 7
Здоровье - ОбществоМоскваОбщество
Рекомендуем
Певец Николай Басков
Сильно похудевший Басков поразил россиян
Раковая клетка в организме человека
Назван фактор, повышающий риск смерти от рака на 82%
Павильон Роскосмоса
"Роскосмос" прокомментировал публикации о зарплатах в 370 тысяч рублей
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка
Федор Добронравов в роли Джони Эйнсворта в спектаклеСпасатель
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул
Президент России Владимир Путин
В Кремле назвали волнующий Путина вопрос
Варшавское шоссе ушло вод воду из-за ливня
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
Прохожий во время дождя на пешеходной площади бизнес-центра Белая Площадь в Москве
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков заявил, что Россия готова ко второй волне коронавируса
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым оценил результаты экспертизы
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посол России сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне
Средства защиты
Названа главная ошибка при использовании антисептика
Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
Полицейский
В Уфе нашли тела детей, пропавших осенью вместе с отцом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10СМИ: на митинге Трампа не соблюдали рекомендации по борьбе с COVID-19
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
Лента новостейМолния