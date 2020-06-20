https://ria.ru/20200620/1573234496.html
Волонтеры Победы со всего мира благоустроили воинские захоронения
20 июня в рамках Года памяти и славы прошел международный субботник. Активисты из России и стран зарубежья собрали мусор, обновили старую краску оград, а также... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:50
2020-06-20T15:50
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РИА Новости
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волонтеры победы, россия, москва, ангарск, иркутская область
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. 20 июня в рамках Года памяти и славы прошел международный субботник. Активисты из России и стран зарубежья собрали мусор, обновили старую краску оград, а также очистили памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. К мероприятию присоединились "Поисковое движение России" и Российское военно-историческое общество.
"За один день мы привели в порядок более 5 тысяч памятных мест, могил ветеранов Великой Отечественной войны, причем не только в России, но и в других странах. Для нас особенно важно, что волонтеры Победы за рубежом взяли шефство над могилами советских воинов", – отметила руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
В России волонтеры Победы всю неделю благоустраивали аллею Славы на кладбище города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа, где похоронены участники Великой Отечественной войны. В Москве приведена в порядок могила Шестопалова Михаила Семеновича – участника Великой Отечественной. А в Иркутской области волонтеры Победы убрались на старом ангарском кладбище, где похоронено 40 000 человек. Среди них первый военком города Ангарска, подполковник Германский Петр Андрианович, участник Великой Отечественной войны Граков Григорий Никонович, награжденный медалями "За Отвагу", "За боевые заслуги".
Волонтеры Победы ежегодно проводят всероссийский субботник. За шесть лет свыше 55 тысяч добровольцев благоустроили более 30 тысяч памятных мест. В этом году впервые мероприятие стало носить международный характер.