Песков рассказал, что получил антитела к коронавирусу

МАГАДАН, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переболевший коронавирусом, рассказал, что борьба с болезнью далась нему нелегко, но он вернулся к активной жизни и уже получил антитела.
"Да, действительно, пришлось, к сожалению, пройти через эту эпопею, чуть-чуть поболеть. Болезнь неприятная, но тем не менее, слава богу, наши врачи прекрасно научились ее лечить", - сказал Песков в эфире Первого канала.
Песков рассказал, что болезнь прошла нелегко, но он уже вернулся к активной жизни, с точки зрения здоровья все прекрасно. "Более того, уже есть антитела", - добавил он.
"Конечно, вынужден, как и все, соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах, но чувствую себя гораздо более защищенным", - сказал пресс-секретарь президента.
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