Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200620/1573234472.html
Песков рассказал, что получил антитела к коронавирусу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переболевший коронавирусом, рассказал, что борьба с болезнью далась нему нелегко, но он вернулся к активной жизни... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:50
коронавирус covid-19
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156258/22/1562582231_0:139:2908:1775_1400x0_80_0_0_afe8e66bd79971a6b576337fca90333d.jpg
https://ria.ru/20200526/1572003903.html
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156258/22/1562582231_0:139:2908:1775_1400x0_80_0_0_afe8e66bd79971a6b576337fca90333d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156258/22/1562582231_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_9cd5b799b4e0c4b43d35d2a3e521c680.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156258/22/1562582231_319:0:2367:2048_1400x0_80_0_0_df01a51f2a2c1250fd0aa6c23d3789e2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, дмитрий песков, общество

Песков рассказал, что получил антитела к коронавирусу

15:50 20.06.2020
565
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МАГАДАН, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переболевший коронавирусом, рассказал, что борьба с болезнью далась нему нелегко, но он вернулся к активной жизни и уже получил антитела.
"Да, действительно, пришлось, к сожалению, пройти через эту эпопею, чуть-чуть поболеть. Болезнь неприятная, но тем не менее, слава богу, наши врачи прекрасно научились ее лечить", - сказал Песков в эфире Первого канала.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
26 мая, 13:48Распространение нового коронавируса
Песков поблагодарил медиков, лечивших его от коронавируса
Песков рассказал, что болезнь прошла нелегко, но он уже вернулся к активной жизни, с точки зрения здоровья все прекрасно. "Более того, уже есть антитела", - добавил он.
"Конечно, вынужден, как и все, соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах, но чувствую себя гораздо более защищенным", - сказал пресс-секретарь президента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
13710014
Обсудить 6
Коронавирус COVID-19Дмитрий ПесковОбщество
Рекомендуем
Певец Николай Басков
Сильно похудевший Басков поразил россиян
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков заявил, что Россия готова ко второй волне коронавируса
Тополиный пух в Москве
Врач развеял миф об аллергии на тополиный пух
Раковая клетка в организме человека
Назван фактор, повышающий риск смерти от рака на 82%
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка
Варшавское шоссе ушло вод воду из-за ливня
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
Павильон Роскосмоса
"Роскосмос" прокомментировал публикации о зарплатах в 370 тысяч рублей
Федор Добронравов в роли Джони Эйнсворта в спектаклеСпасатель
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Президент России Владимир Путин
В Кремле назвали волнующий Путина вопрос
Прохожий во время дождя на пешеходной площади бизнес-центра Белая Площадь в Москве
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул
Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
В Минобороны рассказали о ходе испытаний вакцины от COVID-19
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым оценил результаты экспертизы
Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посол России сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10СМИ: на митинге Трампа не соблюдали рекомендации по борьбе с COVID-19
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
Лента новостейМолния