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Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
Специалисты Гидрометцентра предупреждают о заморозках в некоторых российских регионах. Об этом сообщается на сайте метеорологической службы. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-21T00:30
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Если погода не поддаётся прогнозам, зачем нужен Росгидромет в том составе что сейчас? Наверное нужна переаттестация. Брать данные с аэропортов много фантазии не нужно
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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погода, гидрометцентр, арктика, свердловская область, омская область, новосибирская область, тюменская область, алтайский край, томская область, пермский край, челябинская область, общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

15:47 20.06.2020 (обновлено: 00:30 21.06.2020)
182280
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожий во время дождя на пешеходной площади бизнес-центра "Белая Площадь" в Москве
Прохожий во время дождя на пешеходной площади бизнес-центра Белая Площадь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Специалисты Гидрометцентра предупреждают о заморозках в некоторых российских регионах. Об этом сообщается на сайте метеорологической службы.
Как отмечают синоптики, на юге Урала и Сибири 20 июня активизируются атмосферные фронты вследствие прихода воздушных масс из Арктики и континентальных районов Азии.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
18 июня, 03:57
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
Из-за этого возможны ливни. Когда интенсивность осадков снизится, ночные температуры могут опуститься ниже нуля.
В Пермском и Алтайском краях, Челябинской, Новосибирской, Томской, Свердловской и Омской областях прогнозируется до минус двух градусов ночью. На юг Тюменской области может прийти похолодание до минус пяти.
Метеорологи также предупредили о грозах, граде и сильном ветре в Хакасии и Туве.
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
19 июня, 09:19
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
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Популярные комментарии
"Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что предстоящее лето в России будет жарким" (27.04.2020).
20 июня, 17:47
Евгений Лобода
40393016
Если погода не поддаётся прогнозам, зачем нужен Росгидромет в том составе что сейчас? Наверное нужна переаттестация. Брать данные с аэропортов много фантазии не нужно
20 июня, 19:20
Ярослав Погодин
7022004
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