https://ria.ru/20200620/1573234086.html
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
Специалисты Гидрометцентра предупреждают о заморозках в некоторых российских регионах. Об этом сообщается на сайте метеорологической службы. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:47
2020-06-21T00:30
погода
гидрометцентр
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https://ria.ru/20200618/1573095761.html
https://ria.ru/20200619/1573164599.html
Евгений Лобода
"Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что предстоящее лето в России будет жарким" (27.04.2020).
89
Ярослав Погодин
Если погода не поддаётся прогнозам, зачем нужен Росгидромет в том составе что сейчас? Наверное нужна переаттестация. Брать данные с аэропортов много фантазии не нужно
78
19
арктика
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алтайский край
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пермский край
челябинская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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