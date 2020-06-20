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Лавров и Чавушоглу отметили важность скоординированных шагов по Ливии
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора в субботу отметили важность скоординированных шагов Москвы и Анкары для... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:43
россия
мевлют чавушоглу
сергей лавров
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ливия
турция
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РИА Новости
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353
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россия, мевлют чавушоглу, сергей лавров, москва, ливия, турция, в мире

Лавров и Чавушоглу отметили важность скоординированных шагов по Ливии

15:43 20.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора в субботу отметили важность скоординированных шагов Москвы и Анкары для урегулирования в Ливии, сообщает МИД РФ.
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 14:23
Лавров и Чавушоглу по телефону обсудили Ливию, коронавирус и туризм
"В ходе беседы проведен обмен мнениями о состоянии и перспективах развития обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на необходимость скорейшего установления режима прекращения огня между противоборствующими сторонами в Ливии и налаживания межливийского диалога", - говорится в сообщении МИД по итогам разговора.
Была подчеркнута "важность скоординированных шагов России и Турции в целях политического урегулирования ливийского кризиса".
"Министры обсудили также развитие сотрудничества между Москвой и Анкарой по всему комплексу вопросов, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции и преодолением ее последствий", - добавили в российском МИД.
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РоссияМевлют ЧавушоглуСергей ЛавровМоскваЛивияТурцияВ мире
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