Лавров и Чавушоглу отметили важность скоординированных шагов по Ливии

Лавров и Чавушоглу по телефону обсудили Ливию, коронавирус и туризм

Лавров и Чавушоглу по телефону обсудили Ливию, коронавирус и туризм

Была подчеркнута "важность скоординированных шагов России и Турции в целях политического урегулирования ливийского кризиса".

"Министры обсудили также развитие сотрудничества между Москвой и Анкарой по всему комплексу вопросов, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции и преодолением ее последствий", - добавили в российском МИД.