В Омане выявили 896 новых случаев заражения коронавирусом

По данным минздрава, за последние сутки медики в Омане выявили 896 новых случаев заражения и зарегистрировали три летальных исхода. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в султанате достигло 28 566, выздоровели 14 780 человек, скончались 128.