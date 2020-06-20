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В Омане выявили 896 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 28 тысяч, за сутки выявлено почти 900 новых случаев, сообщает министерство здравоохранения султаната. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:43
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353
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коронавирус covid-19, оман, в мире

В Омане выявили 896 новых случаев заражения коронавирусом

15:43 20.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 28 тысяч, за сутки выявлено почти 900 новых случаев, сообщает министерство здравоохранения султаната.
По данным минздрава, за последние сутки медики в Омане выявили 896 новых случаев заражения и зарегистрировали три летальных исхода. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в султанате достигло 28 566, выздоровели 14 780 человек, скончались 128.
Отмечается, что среди новых инфицированных 391 гражданин Омана и 505 иностранцев.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллиона случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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