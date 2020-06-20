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https://ria.ru/20200620/1573233896.html
Назван фактор, повышающий риск смерти от рака на 82%
Малоподвижный образ жизни значительно повышает риск смерти от онкологических заболеваний, выяснили ученые из Техасского университета. Об этом сообщает... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:45
риа наука
рак
здоровье
сша
техас
в мире
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А я думал что под ударом те кто не состоит в Единой России и не пойдёт голосовать за конституцию..
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рак, здоровье, сша, техас, в мире

Назван фактор, повышающий риск смерти от рака на 82%

15:42 20.06.2020 (обновлено: 16:45 20.06.2020)
21389
© Fotolia / crevisРаковая клетка в организме человека
Раковая клетка в организме человека
© Fotolia / crevis
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Малоподвижный образ жизни значительно повышает риск смерти от онкологических заболеваний, выяснили ученые из Техасского университета. Об этом сообщает MedicalXpress.
В течение пяти лет специалисты следили за уровнем физической активности более восьми тысяч человек старше 45 лет. Ни у кого из них не было онкологических заболеваний в начале эксперимента. С 2009-го по 2013 год среди них 268 умерли от рака.
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У добровольцев с самым низким уровнем физической активности риск смерти от злокачественных новообразований оказался на 82 процента выше по сравнению с участниками с самым подвижным образом жизни.
"Это первое исследование, которое определенно указывает на прямую связь между отсутствием физической активности и смертью от рака", — сказала ведущий автор работы Сьюзан Гилкрист.
Она добавила, что чем дольше человек ведет сидячий образ жизни до появления злокачественных образований, тем больше вероятность последующего летального исхода.
Как выяснили ученые, если вместо сидячего времяпрепровождения хотя бы 30 минут в день уделять умеренной физической активности, например езде на велосипеде, то риск смерти от онкологических заболеваний снизится на 31 процент. При легких нагрузках, таких как ходьба, этот показатель уменьшится на восемь процентов.
"Я говорю своим пациентам, чтобы они подумали о том, что на работе можно стоять по пять минут каждый час или подниматься по лестнице вместо лифта. Кажется, что это совсем немного, однако это исследование говорит, что даже легкая активность увеличивает шансы выжить после заболевания раком", — подчеркнула Гилкрист.
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15531510517
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РИА НаукаракЗдоровьеСШАТехасВ мире
Популярные комментарии
А я думал что под ударом те кто не состоит в Единой России и не пойдёт голосовать за конституцию..
20 июня, 16:10
Сергей Норд
2700211
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