Назван фактор, повышающий риск смерти от рака на 82%

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Малоподвижный образ жизни значительно повышает риск смерти от Малоподвижный образ жизни значительно повышает риск смерти от онкологических заболеваний , выяснили ученые из Техасского университета. Об этом сообщает MedicalXpress

В течение пяти лет специалисты следили за уровнем физической активности более восьми тысяч человек старше 45 лет. Ни у кого из них не было онкологических заболеваний в начале эксперимента. С 2009-го по 2013 год среди них 268 умерли от рака.

У добровольцев с самым низким уровнем физической активности риск смерти от злокачественных новообразований оказался на 82 процента выше по сравнению с участниками с самым подвижным образом жизни.

"Это первое исследование, которое определенно указывает на прямую связь между отсутствием физической активности и смертью от рака", — сказала ведущий автор работы Сьюзан Гилкрист.

Она добавила, что чем дольше человек ведет сидячий образ жизни до появления злокачественных образований, тем больше вероятность последующего летального исхода.

Как выяснили ученые, если вместо сидячего времяпрепровождения хотя бы 30 минут в день уделять умеренной физической активности, например езде на велосипеде, то риск смерти от онкологических заболеваний снизится на 31 процент. При легких нагрузках, таких как ходьба, этот показатель уменьшится на восемь процентов.