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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573233861.html
Число заболевших COVID-19 в Токио третий день подряд превышает 30
Число новых заражений коронавирусом в Токио в субботу составило 39, третий день подряд этот показатель превышает три десятка и 20-й день подряд составляет... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:41
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, япония, токио, в мире

Число заболевших COVID-19 в Токио третий день подряд превышает 30

15:41 20.06.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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ТОКИО, 20 июн - РИА Новости. Число новых заражений коронавирусом в Токио в субботу составило 39, третий день подряд этот показатель превышает три десятка и 20-й день подряд составляет двузначную цифру.
Число выявленных случаев COVID-19 в Японии составило 18 593 человека, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Объединенные данные министерства здравоохранения и местных администраций обнародовал телеканал NHK.
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
19 июня, 23:50Распространение нового коронавируса
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 8,3 миллиона
Число новых заражений в стране составило 64 человека. Более половины из них – 39 человек - были выявлены в Токио.
От коронавируса в Японии умерли 967 человек. Состояние 62 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 16 735 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЯпонияТокиоВ мире
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