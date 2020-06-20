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Парад Победы в Калининграде пройдет без участия ветеранов
Парад Победы 24 июня в Калининграде пройдет с ограниченным количеством зрителей на трибунах и без участия ветеранов Великой Отечественной войны в связи с... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:10
балтийский флот вмф россии
т-34
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
калининградская область
калининград
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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балтийский флот вмф россии, т-34, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининградская область, калининград, общество

Парад Победы в Калининграде пройдет без участия ветеранов

15:38 20.06.2020 (обновлено: 16:10 20.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМногоцелевые вертолеты Ми-17 на воздушном параде Победы в Калининграде
Многоцелевые вертолеты Ми-17 на воздушном параде Победы в Калининграде
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Многоцелевые вертолеты Ми-17 на воздушном параде Победы в Калининграде . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Парад Победы 24 июня в Калининграде пройдет с ограниченным количеством зрителей на трибунах и без участия ветеранов Великой Отечественной войны в связи с ситуацией по распространению коронавируса, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
В соответствии с указом президента РФ о проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне парад в Калининграде состоится в среду, 24 июня.
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"В этом году, в связи с реализацией противоэпидемических мер, парад пройдет практически без зрителей. К сожалению, в целях безопасности самих участников Великой Отечественной войны на площади не будет – они увидят парад в телевизионном эфире. В Госпитале для ветеранов войн организуют специальную прямую трансляцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, жителям региона настоятельно не рекомендуется приходить в это время на площадь Победы в Калининграде, которая будет оцеплена. В правительстве добавили, что парад с самых лучших ракурсов можно будет увидеть в эфире региональных телеканалов и в интернете.
Количество мест на трибунах и зрительских зонах в этом году значительно сокращено. Всего на площади смогут разместиться не более 300 зрителей в средствах индивидуальной защиты и после обязательной термометрии. Вместо обычных 800 зрителей на трибуне разместят 150 человек с соблюдением социальной дистанции - в первую очередь, это ветераны вооруженных сил младше 65 лет.
По данным Балтийского флота, в военном параде, посвящённом Дню Победы, в этом году примут участие 75 единиц техники во главе с легендарным танком Т-34. В воздушной части парада будет задействовано 20 самолётов и вертолётов морской авиации Балтийского флота. По главной площади Калининграда торжественным маршем пройдут более тысячи военнослужащих Балтфлота и столько же представителей других силовых ведомств и организаций.
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Балтийский флот ВМФ РоссииТ-34Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Калининградская областьКалининградОбщество
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