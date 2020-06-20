Парад Победы в Калининграде пройдет без участия ветеранов

КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Парад Победы 24 июня в Парад Победы 24 июня в Калининграде пройдет с ограниченным количеством зрителей на трибунах и без участия ветеранов Великой Отечественной войны в связи с ситуацией по распространению коронавируса , сообщила пресс-служба правительства Калининградской области

В соответствии с указом президента РФ о проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне парад в Калининграде состоится в среду, 24 июня.

"В этом году, в связи с реализацией противоэпидемических мер, парад пройдет практически без зрителей. К сожалению, в целях безопасности самих участников Великой Отечественной войны на площади не будет – они увидят парад в телевизионном эфире. В Госпитале для ветеранов войн организуют специальную прямую трансляцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора , жителям региона настоятельно не рекомендуется приходить в это время на площадь Победы в Калининграде, которая будет оцеплена. В правительстве добавили, что парад с самых лучших ракурсов можно будет увидеть в эфире региональных телеканалов и в интернете.

Количество мест на трибунах и зрительских зонах в этом году значительно сокращено. Всего на площади смогут разместиться не более 300 зрителей в средствах индивидуальной защиты и после обязательной термометрии. Вместо обычных 800 зрителей на трибуне разместят 150 человек с соблюдением социальной дистанции - в первую очередь, это ветераны вооруженных сил младше 65 лет.